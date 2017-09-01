لجنة الآباء في القفزة الناصرة: نثمن موقف البلدية بإعادة فتح المدرسة واخراج الطلاب من دائرة الخلاف ​

بيان من لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة القفزة التكنولوجيّة:

ندعو شبكة "عمال" وإدارة البلدية الى انهاء ما تبقى من خلافات، وندعو كل من يستطيع أن يقف معنا لنطوّر المدرسة أكثر ونزيد من تميزها، الذي برقت به

وصل الى موقع العرب بيان من لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة القفزة التكنولوجيّة عمال الناصرة، جاء فيه: "يسر لجنة اولياء امور الطلاب التقدّم بخالص الشكر لإدارة بلدية الناصرة، وعلى رأسها رئيس البلدية علي سلام، على التعاون الذي ابداه مع ادارة المدرسة ولجنة اولياء الامور في حل الاشكال الذي نشب بينه وبين إدارة شبكة مدارس عمال ووزارة العمل واخراج المدرسة والطّلاب من دائرة الخلاف الحاصل عن طريق اعادة فتح مبنى المدرسة".



علي سلام وغزال عون الله



وأضاف البيان: "اننا نرى أنّ الاجواء اصبحت جاهزة لإيجاد صيغة تعاون مستقبلي بين جميع الاطراف خدمةً لمصالح طلابنا ونؤكد اننا في اللجنة سنتابع تطورات الامور الى جانب ادارة المدرسة لنضمن تطورها وازدهارها. مدرسة القفزة اصبحت اليوم في صدارة المدارس التكنولوجيّة على مستوى البلاد ، وآن الاوان لبناء خطة تربوية بنيوية شاملة للمدرسة تضمن توفير احتياجات طلابها من غرف تدريسيّة ، مختبرات، ورشات عمل ومرافق متعددة".



واختتم البيان: "كما ندعو شبكة "عمال" وإدارة البلدية الى انهاء ما تبقى من خلافات، وندعو كل من يستطيع أن يقف معنا لنطوّر المدرسة أكثر ونزيد من تميزها، الذي برقت به، وخصوصًا في السنوات الأخيرة. وأخيرًا، كل عام وطلابنا وشعبنا ومسيرتنا التعليمية بألف خير".

