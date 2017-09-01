اغلاق
اغلاق
أخبار عربية وعالمية بشار الأسد يؤدي صلاة العيد في معاقل داعش السابقة في القلمون

أخبار

بشار الأسد يؤدي صلاة العيد في القلمون
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

بشار الأسد يؤدي صلاة العيد في معاقل داعش السابقة في القلمون

جرود قارة القريبة من الحدود اللبنانية السورية، كانت حتى أيام، آخر معقل لتنظيم داعش في المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان

مع‭ ‬مشاريع‭ ‬السكن‭ ‬بيتك جاهز مجهّز.. لتفاصيل أوفى اضغطوا هنا!!‭ ‬ بيت‭ ‬جاهز‭ ‬مجهّز‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬السعر‭ ‬للساكن‭ ‬يشمل‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‬بيت‭ ‬بمساحة‭ ‬120‭ ‬متر‭ ‬مربع ‬شرفة‭ ‬بمساحة‭
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-09-01 17:19:53 A A

أدى رئيس النظام السوري بشار الأسد صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الأضحى في جامع بلال بمدينة قارة في ريف دمشق. وصلى الأسد برفقة مفتي النظام أحمد بدر الدين حسون، ووزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد، وعدد من مسؤولي النظام. الجدير بالذكر أن جرود قارة القريبة من الحدود اللبنانية السورية، كانت حتى أيام، آخر معقل لتنظيم داعش في المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان، ومنها انطلقت حافلات تقلهم باتجاه دير الزور إلى البوكمال، بموجب الاتفاق الأخير بين التنظيم وميليشيا حزب الله اللبناني.

 بشار الاسد يؤدي صلاة العيد

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 افطار جماعي وأمسية دينية بمسجد ابو بكر الصديق بكفرقرع | [3 قراءة]
2 فرنسا تقترب من بلوغ المونديال بعد فوز ساحق على هولندا | [3 قراءة]
3 امير عاصي: توصيات مهمة للمسافرين الى سيناء وطابا | [2 قراءة]
4 على شرف يوم عرفة: افطار جماعي في مدينة ام الفحم | [2 قراءة]
5 مسيرة واحتفال عيد الاضحى المبارَك في عرعرة | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كريات أونو: إصابة مسن جراء سقوطه عن درج | [0 مشاركة]
2 مؤشرات تخبرك بحاجة جسمك للماء | [0 مشاركة]
3 عرابة: اختتام دوري الجلمة الـ15 بتتويج فريق الامل | [0 مشاركة]
4 البهارات وأسرار العلاجات الطبيعية | [0 مشاركة]
5 الحلم الحلقة 6 مترجمة HD اونلاين 2017 | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab