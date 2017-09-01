بشار الأسد يؤدي صلاة العيد في معاقل داعش السابقة في القلمون

جرود قارة القريبة من الحدود اللبنانية السورية، كانت حتى أيام، آخر معقل لتنظيم داعش في المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان

أدى رئيس النظام السوري بشار الأسد صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الأضحى في جامع بلال بمدينة قارة في ريف دمشق. وصلى الأسد برفقة مفتي النظام أحمد بدر الدين حسون، ووزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد، وعدد من مسؤولي النظام. الجدير بالذكر أن جرود قارة القريبة من الحدود اللبنانية السورية، كانت حتى أيام، آخر معقل لتنظيم داعش في المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان، ومنها انطلقت حافلات تقلهم باتجاه دير الزور إلى البوكمال، بموجب الاتفاق الأخير بين التنظيم وميليشيا حزب الله اللبناني.

بشار الاسد يؤدي صلاة العيد