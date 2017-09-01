اغلاق
اغلاق
أخبار محاكم وجنائيات يافا تل ابيب: اطلاق النار ومقتل السعدي وتجديد حظر النشر

أخبار

مدن الساحل يافا تل ابيب: مقتل السعدي وتجديد حظر النشر
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

يافا تل ابيب: اطلاق النار ومقتل السعدي وتجديد حظر النشر

لوبا السمري المتحدثة باسم الشرطة:

تم مؤخرا وللمرة الاخرى تجديد أمر حظر النشر ساري المفعول حتى نهار يوم 21.09 الجاري وذلك عبر محكمة الصلح في تل ابيب

مع‭ ‬مشاريع‭ ‬السكن‭ ‬بيتك جاهز مجهّز.. لتفاصيل أوفى اضغطوا هنا!!‭ ‬ بيت‭ ‬جاهز‭ ‬مجهّز‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬السعر‭ ‬للساكن‭ ‬يشمل‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‬بيت‭ ‬بمساحة‭ ‬120‭ ‬متر‭ ‬مربع ‬شرفة‭ ‬بمساحة‭
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-09-01 15:15:58 A A

جاء من لوبا السمري المتحدثة باسم الشرطة: "استمرارا لتحقيقات الشرطة في الواقعة التي حصلت فجر يوم السبت 29.07 الفائت في يافا تل ابيب في شارع ييفت في يافا وتخللها استلام بلاغ اولي مفاده اطلاق نار على خلفية جنائية هناك، بحيث هرع افراد شرطة على أثرها الى المكان معاينين في عدد من الدراجات النارية الثقيلة وهي تحاول الهرب، وبالتالي حصلت مطاردة قام خلالها افراد الشرطة بإطلاق عيارات نارية، ومع العثور لاحقا على مشتبهين راكبي دراجة نارية ثقيلة اللذين كانا وعلى ما يبدو قد قاما بالهرب من المكان، وذلك في شارع مجاور وهما جريحان حيث تمت احالتهما على أثرها للعلاج في المستشفى مع وصف حالة احدهما وهو شاب في العشرينات من عمره بالمتوسطة والاخر المرحوم "مهدي السعدي" في العشرينات من عمره سكان يافا بالحرجة ما لبث أن توفي على أثرها في المستشفى وسط استصدار الشرطة أمر حظر نشر حول أي من مجريات وتفاصيل التحقيقات تم مؤخرا وللمرة الاخرى تجديد أمر حظر النشر ساري المفعول حتى نهار يوم 21.09 الجاري وذلك عبر محكمة الصلح في تل ابيب"، وفقا للبيان.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 موظفو بنك هبوعليم يقومون بأعمال تطوعية | [3 قراءة]
2 افطار جماعي وأمسية دينية بمسجد ابو بكر الصديق بكفرقرع | [3 قراءة]
3 فرنسا تقترب من بلوغ المونديال بعد فوز ساحق على هولندا | [3 قراءة]
4 ترتيبات في القدس عشية عيد الاضحى المبارك | [2 قراءة]
5 اصابة متوسطة لفتى في حادث في المرج | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كريات أونو: إصابة مسن جراء سقوطه عن درج | [0 مشاركة]
2 مؤشرات تخبرك بحاجة جسمك للماء | [0 مشاركة]
3 عرابة: اختتام دوري الجلمة الـ15 بتتويج فريق الامل | [0 مشاركة]
4 البهارات وأسرار العلاجات الطبيعية | [0 مشاركة]
5 الحلم الحلقة 6 مترجمة HD اونلاين 2017 | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab