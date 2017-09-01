يافا تل ابيب: اطلاق النار ومقتل السعدي وتجديد حظر النشر

لوبا السمري المتحدثة باسم الشرطة:

تم مؤخرا وللمرة الاخرى تجديد أمر حظر النشر ساري المفعول حتى نهار يوم 21.09 الجاري وذلك عبر محكمة الصلح في تل ابيب

جاء من لوبا السمري المتحدثة باسم الشرطة: "استمرارا لتحقيقات الشرطة في الواقعة التي حصلت فجر يوم السبت 29.07 الفائت في يافا تل ابيب في شارع ييفت في يافا وتخللها استلام بلاغ اولي مفاده اطلاق نار على خلفية جنائية هناك، بحيث هرع افراد شرطة على أثرها الى المكان معاينين في عدد من الدراجات النارية الثقيلة وهي تحاول الهرب، وبالتالي حصلت مطاردة قام خلالها افراد الشرطة بإطلاق عيارات نارية، ومع العثور لاحقا على مشتبهين راكبي دراجة نارية ثقيلة اللذين كانا وعلى ما يبدو قد قاما بالهرب من المكان، وذلك في شارع مجاور وهما جريحان حيث تمت احالتهما على أثرها للعلاج في المستشفى مع وصف حالة احدهما وهو شاب في العشرينات من عمره بالمتوسطة والاخر المرحوم "مهدي السعدي" في العشرينات من عمره سكان يافا بالحرجة ما لبث أن توفي على أثرها في المستشفى وسط استصدار الشرطة أمر حظر نشر حول أي من مجريات وتفاصيل التحقيقات تم مؤخرا وللمرة الاخرى تجديد أمر حظر النشر ساري المفعول حتى نهار يوم 21.09 الجاري وذلك عبر محكمة الصلح في تل ابيب"، وفقا للبيان.