آلاف المواطنين في قطاع غزة يؤدون صلاة العيد في الساحات العامة والملاعب والحدائق

أقيمت صلاة العيد في ساحة عامة بمنطقة تل الهوا غرب مدينة غزة، بحضور آلاف المواطنين من شيوخ وكبار في السن وشبان وفتية وأطفال ونساء، وسط تكبيرات العيد

أدى آلاف المواطنين في قطاع غزة، اليوم الجمعة، صلاة عيد الأضحى المبارك في العراء في الساحات العامة والملاعب والحدائق، إحياءً لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأكد خطباء صلاة العيد على صلة الأرحام ونبذ الخلافات والوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام البغض في الساحة الفلسطينية والتعالي عن الجراح، ولم الشمل، ونصرة المسجد الأقصى.

ودعوا إلى زيارة أهالي الشهداء والجرحى والأسرى والأيتام، ومصافحة أبنائهم وذويهم ورسم البسمة على شفاه ووجوه أطفالهم.



صلاة العيد في غزة



وأقيمت صلاة العيد في ساحة عامة بمنطقة تل الهوا غرب مدينة غزة، بحضور آلاف المواطنين من شيوخ وكبار في السن وشبان وفتية وأطفال ونساء، وسط تكبيرات العيد، داعين الله العلي القدير أن يجمع شمل شعبنا على الوحدة ورص الصفوف، وتحرير وطننا من قبضة الاحتلال الإسرائيلي، والإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال.

وبعيد انتهاء صلاة وخطبة عيد الأضحى، صافح المواطنون بعضهم البعض، ووزعوا حلوى على الأطفال، إضافةً إلى ألعاب لرسم البهجة والسرور على وجوههم، في ظل الأوضاع الصعبة والحصار الخانق المفروض على غزة.