المثلث الجنوبي الطيبة: الالاف يشاركون في صلاة العيد واجواء مميزة
الطيبة: الالاف يشاركون في صلاة العيد بأجواء ايمانية مميزة
سادت اجواء من الفرحة والسعادة بمناسبة العيد، وقد تصافح الجميع
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شارك عدد كبير من سكان الطيبة من الرجال والنساء في صلاة العيد التي اقيمت في الملعب المحاذي لمدرسة عيد الثانوية. هذا وقد سادت اجواء من الفرحة والسعادة بمناسبة العيد، وقد تصافح الجميع، وناشدوا العمل على تقترب القلوب والتمهل في الطرقات لتجنب الحوادث المؤلمة.
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