أئمة مساجد كفرقرع يوصون بالتسامح والمحبة والاحترام خلال صلاة العيد

عرض الشيخ مصري اهم معاني عيد الأضحى المبارك وما يحمله من رسائل إنسانية عظيمة لا سيما صلة الرحم والتواصل والاحترام والتسامح والمحبة

شارك الآلاف من أهالي كفرقرع اليوم الجمعة في صلاة عيد الأضحى المبارك والتي أقيمت في جميع مساجد كفرقرع الثمانية، هذا وقد استهلت صلاة العيد بالتعالي والتبريكات بحلول عيد الأضحى المبارك.



صلاة العيد في أحد مساجد كفرقرع

واستهل الشيخ سامي مصري امام وخطيب مسجد قباء كفرقرع خطبة العيد بتقديم التهاني والتبريكات لاهالي كفرقرع خاصة والامة الاسلامية عامة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متمنيا لهم عيدا مباركا لهم ولعائلاتهم ولسائر الأمة الاسلامية.



كما وعرض الشيخ مصري اهم معاني عيد الأضحى المبارك وما يحمله من رسائل إنسانية عظيمة لا سيما صلة الرحم والتواصل والاحترام والتسامح والمحبة مناشدا اياهم بالعمل الجاد في تعزيز صلة الرحم ونشر التسامح والمحبة بين الناس لا سيما ما يتعرض له مجتمعنا من آفات وتحديات.

كما وبعث الشيخ سامي مصري بتهانيه باسمه وباسم المصلين لفضيل الشيخ رائد صلاح وسائر المعتقلين متمنيا لهم الفرج، مشيرا الى أن اعتقال الشيخ رائد صلاح جاء فقط لانه يدافع عن دينه والمسجد الأقصى المبارك.