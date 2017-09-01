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رياضة وشباب رياضة عالمية أوروجواي تفرض التعادل السلبي على الأرجنتين والبرازيل تنجز مهمة الإكوادور

رياضة وشباب

أوروجواي تفرض التعادل السلبي على الأرجنتين
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أوروجواي تفرض التعادل السلبي على الأرجنتين والبرازيل تنجز مهمة الإكوادور

رفعت الأرجنتين رصيدها من النقاط بعد هذا التعادل إلى النقطة 23 في المركز الخامس متأخرا بفارق الأهداف عن تشيلي، ورفعت الأوروجواي رصيدها للنقطة 24 في المركز الثالث

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-09-01 09:41:58 A A

حسم التعادل السلبي قمة مباريات الجولة الخامسة عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لمونديال روسيا 2018، بين الأرجنتين والأوروجواي، في اللقاء الذي جمع المنتخبين في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. وشهدت المباراة إهدار المنتخبين لعديد الفرص، خاصة من ثنائي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني لونيل ميسي، والأوروجوياني لويس سواريز.


ميسي وسواريز في مباراة الفجر

رفعت الأرجنتين رصيدها من النقاط بعد هذا التعادل إلى النقطة 23 في المركز الخامس متأخرا بفارق الأهداف عن تشيلي، ورفعت الأوروجواي رصيدها للنقطة 24 في المركز الثالث.


البرازيل تنجز مهمة الإكوادور
من جهة أخرى حقق منتخب البرازيل فوزا مستحقا، على نظيره الإكوادور بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على ملعب جريميو أرينا، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم روسيا 2017.

سجل ثنائية السيليساو كل من باولينيو جونيور في الدقيقة 70 وفيليب كوتينيو في الدقيقة 77.

وشهدت المباراة إضاعة العديد من الفرص المؤكدة لأصحاب الأرض، خاصة من جانب نجم باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا.

وكان منتخب البرازيل حجز مكانه في مونديال روسيا في الجولات السابقة، ليعزز موقعه في الصدارة ويرفع رصيده للنقطة 36، في حين تجمد رصيد الإكوادور عند النقطة 20 في المركز السابع.

نتائج مباريات تصفيات كأس العالم:

0:0 فنزويلا ضد كولومبيا
0:3 تشيلي ضد الباراغواي
02:00 الاورغواي ضد الارجنتين
2:0 البرازيل ضد الاكوادور
2:1 البيرو ضد بوليفيا

 

صور من مباراة البرازيل والإكوادور 

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