كريستيانو يقود البرتغال لإكتساح جزر فارو في تصفيات المونديال

رفع المنتخب البرتغالي رصيده الى 18 نقطة في المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف المنتخب السويسري الذي يمتلك 21 نقطة في الصدارة بعد فوزه على حساب نظيره أندورا بثلاثية نظيفة في نفس الجولة

حقق المنتخب البرتغالي فوزاً كبيراً ومستحقاً على حساب نظيره منتخب جزر فاروه بنتيجة 5-1 في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب ” دو بيسا ” في الجولة السابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة الى كأس العالم 2018 في روسيا .





وبعد هذه النتيجة .. رفع المنتخب البرتغالي رصيده الى 18 نقطة في المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف المنتخب السويسري الذي يمتلك 21 نقطة في الصدارة بعد فوزه على حساب نظيره أندورا بثلاثية نظيفة في نفس الجولة .شهد الشوط الأول سيطرة واضحة من جانب المنتخب البرتغالي الذي سجل هدفاً مبكراً عن طريق النجم الأول ( كريستيانو رونالدو ) في الدقيقة ” 2 ” بعد كرة عرضية من موتينهو حولها رونالدو بمقصية رائعة في شباك منتخب جزر فاروه .



وفي الدقيقة ” 29 ” تحصل المنتخب البرتغالي على ركلة جزاء إنبرى لها ( كريستيانو رونالدو ) مسجلاً الهدف الثاني لصالح المنخب البرتغالي , ثم وصل المنتخب البرتغالي أفضليته وسيطرته على مجريات الشوط الأول من المباراة .



سجل جزر فاروه هدف تقليص الفارق عن طريق ( روجفي بالدفينسون ) في الدقيقة ” 38 “, وذلك بعد رمية تماس لعبت داخل منطقة الجزاء ورأسية من لاعب جزر فارو لتصل الى روجفي الذي سددها في الشباك , لينتهي الشوط 2-1 . وفي الشوط الثاني كاد برناردو سيلفا أن يسجل هدف ثالث بعد تمريرة من كريستيانو لكن سددها بغرابة بجوار القائم , قبل أن يسجل المنتخب البرتغالي ثالث عن طريق ( ويليام كارفاليو ) برأسية رائعة في الدقيقة ” 58 ” من زمن المباراة .



وتمكن اللاعب ( كريستيانو رونالدو ) أن يسجل هدف رابع في الدقيقة ” 65 ” بعد تمريرة من كارفاليو استلمها رونالدو داخل منطقة الجزاء ثم راوغ مدافع جزر فاروه بمهارة ثم سدد كرة بيسراه في الشباك , ليتقدم المنتخب البرتغالي 4-1 .

وفي الدقيقة ” 84 ” سجل البرتغال هدف خامس عن طريق ( نيلسون أوليفيرا ) بعد كرة وصلت رونالدو الذي أرسل عرضية أبعدها المدافع بالخطأ لتصل أوليفيرا الى الذي حولها بسهولة في الشباك , لينتهي اللقاء بعدها فوز البرتغال 5-1 .