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أخبار محليات فرحة كبيرة في الطيبة بمناسبة العيد ومسيرة بمشاركة الالاف

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المثلث الجنوبي فرحة كبيرة في الطيبة بمناسبة العيد ومسيرة
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فرحة كبيرة في الطيبة بمناسبة العيد ومسيرة بمشاركة الالاف

يشار الى ان مدينة الطيبة تشهد حركة نشطة، وهناك ازدحامات مرورية خانقة بسبب الاقبال الكبير على المحلات التجارية وخاصة محلات الملابس والاحذية والهدايا

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من: منى عرموش - مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-08-31 22:57:40 A A
شارك مساء الخميس،  الالاف من ابناء مدينة الطيبة، من طلاب المدارس، والرجال والنساء، يتقدمهم رئيس الحركة في الطيبة الشيخ مصطفى عازم، ورئيس  بلدية الطيبة المحامي شعاع منصور مصاروة والنائب الشيخ عبد الحكيم حاج يحيى، ونشطاء وكوادر الحركة وأعضاء وموظفي البلدية وشخصيات دينية وأجتماعية وسياسية، وغيرهم، في  مسيرة العيد التقليدية التي نظمتها الحركة الاسلامية في المدينة، بالتعاون والتنيسق مع بلدية الطيبة، تحت عنوان “العيد يوحدنا والطيبة تجمعنا”، والتي انطلقت بعد صلاة العشاء مباشرة، من أمام مسجد “عمر بن الخطاب”، في المدينة، لتجوب شوارع المدينة وسط تكبيرات العيد ودق الطبول والصاجات، وصولا الى دوار "الرحمة" وسط المدينة.
 
 
 
ومن اللافت للانتباه بأن مجسما للكعبة المشرفة، حمل على مركبة، تقدم المسيرة، ما أضفى على المسيرة رونقا خاصة في يوم عرفة. 
وعبر الأهالي عن فرحتهم العارمة بما شهدته الطيبة من بهجة في مسيرة العيد، التي عبقت باجواء مميزة إبتهالا بالايام الفضيلة وسط مشاعر المحبة والتسامح.وأعرب المشاركون بالمسيرة عن فرحتهم بها، مشيرين إلى أن :” المسيرة كانت ناجحة لدرجة كبيرة جدا ونحن سعداء بهذا الامر”.يشار الى ان مدينة الطيبة تشهد حركة نشطة، وهناك ازدحامات مرورية خانقة بسبب الاقبال الكبير على المحلات التجارية وخاصة محلات الملابس والاحذية والهدايا.

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