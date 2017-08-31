مواجهات نارية في تصفيات أوروبا لكأس العالم: ايطاليا امام اسبانيا- فرنسا امام هولندا

يتأهل الفائزون بصدارة المجموعات التسع مباشرة إلى نهائيات روسيا، بينما تخوض أفضل ثمانية فرق في المركز الثاني، جولة فاصلة من مباراتي ذهاب وعودة، من أجل أربعة مقاعد أخرى



تنطلق اليوم الخميس، الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، فيما ستبدأ الجولة الثامنة في 3 سبتمبر المقبل.





يتأهل الفائزون بصدارة المجموعات التسع مباشرة إلى نهائيات روسيا، بينما تخوض أفضل ثمانية فرق في المركز الثاني، جولة فاصلة من مباراتي ذهاب وعودة، من أجل أربعة مقاعد أخرى.سيتم إلغاء نتائج صاحب المركز الأخير في كل مجموعة عند حساب أفضل ثمانية فرق تحتل المركز الثاني.





المجموعة الأولى:



(السويد 13، فرنسا 13، هولندا 10، بلغاريا 9، روسيا البيضاء 5، لوكسمبورج 1)



أمام هولندا فرصة أخيرة، وتدرك أن عليها الحصول على نقطة واحدة على الأقل خارج ملعبها ضد فرنسا اليوم الخميس، للتمسك بفرصة التأهل إلى روسيا.يحل المنتخب السويدي ضيفا على بلغاريا، وهو يدرك أن فوز أصحاب الأرض سيفتح باب المنافسة على مصرعيها.



يوم الأحد التالي تواجه فرنسا والسويد مباراتين سهلتين نسبيا، فيلعب المنتخب الفرنسي على أرضه ضد لوكسمبورج ويحل المنتخب السويدي ضيفا على روسيا البيضاء بينما تلتقي هولندا مع بلغاريا.





المجموعة الثانية:



(سويسرا 18، البرتغال 15، المجر 7، جزر الفارو 5، أندورا 4، لاتفيا 3)



أصبحت المنافسة في المجموعة بين فريقين هما سويسرا، التي حققت علامة النجاح الكاملة حتى الآن، والبرتغال، التي فازت بكل مبارياتها منذ هزيمتها في اللقاء الأول ضد سويسرا، ومن المفترض أن يتم حسم الأمور عندما يلتقي الفريقان مجددا في لشبونة في العاشر من أكتوبر.



وفي الوقت الحالي من المتوقع أن يفوز الفريقان بسهولة اليوم الخميس، عندما تلتقي سويسرا على أرضها مع أندورا وتلعب البرتغال ضد جزر الفارو.لكن المجر قد تشعل المنافسة إذا حصلت على نقطة واحدة أو ثلاث من المنتخب البرتغالي في بودابست يوم الأحد.

المجموعة الثالثة:



(ألمانيا 18، أيرلندا الشمالية 13، جمهورية التشيك 9، أذربيجان 7، النرويج 4، سان مارينو 0)



بعد فوزها بمبارياتها الست حتى الآن، تواجه ألمانيا بطلة العالم رحلة صعبة يوم الجمعة لمواجهة جمهورية التشيك، التي تحتاج إلى الفوز بشدة للحفاظ على آمالها في التأهل.

وسيتعين على المنتخب التشيكي أيضا تحقيق انتصار آخر على أيرلندا الشمالية بعد 3 أيام، خاصة إذا فاز فريق المدرب مارتن أونيل على سان مارينو متذيلة الترتيب يوم الجمعة، وهو أمر يبدو روتينيا.وإذا انتصرت ألمانيا في براج فإنها ستضمن صدارة المجموعة يوم الاثنين بالفوز بملعبها على النرويج، لكن بشرط فشل أيرلندا الشمالية في التغلب على المنتخب التشيكي.

المجموعة الرابعة:



(صربيا 12، أيرلندا 12، ويلز 8، النمسا 8، جورجيا 3، مولدوفا 2)



تلعب النمسا في ضيافة ويلز يوم السبت، في مباراة ستنهي بشكل شبه مؤكد آمال الفريق الخاسر في المجموعة.

ويحل منتخب أيرلندا ضيفا على جورجيا، وتلتقي صربيا بملعبها مع مولدوفا، وبعد ذلك تستضيف أيرلندا المنتخب الصربي في مواجهة قمة الترتيب يوم الثلاثاء.





المجموعة الخامسة:

(بولندا 16، الجبل الأسود 10، الدنمارك 10، رومانيا 6، أرمينيا 6، كازاخستان 2)



يلعب منتخب بولندا في ضيافة الدنمارك يوم الجمعة، وهو يعرف أن الفوز سيعطيه فرصة حسم التأهل على أرضه أمام كازاخستان، يوم الاثنين التالي.ويحتاج منتخب الجبل الأسود إلى 3 نقاط من زيارته إلى كازاخستان يوم الجمعة، حتى يحافظ على آماله في بلوغ كأس العالم لأول مرة على الإطلاق، ولدى الجبل الأسود الآن أسوأ سجل بين الفرق التسعة التي تحتل المركز الثاني.





المجموعة السادسة:



(إنجلترا 14، سلوفاكيا 12، سلوفينيا 11، اسكتلندا 8، ليتوانيا 5، مالطا 0)



يعد المنتخب الإنجليزي بقيادة مدربه جاريث ساوثجيت فريقا لا يقهر في مباريات التصفيات إذ يخلو سجله من الهزائم في 35 مباراة منذ أكتوبر 2009، رغم أنه من الصعب تصديق ذلك بعد مشاهدة مستواه في كأس العالم الأخيرة، وبطولة أوروبا 2016.



ومن المفترض أن تعزز إنجلترا هذا السجل خارج ملعبها ضد مالطا يوم الجمعة، بينما تلتقي سلوفاكيا على أرضها مع سلوفينيا في واحدة من أهم مباريات المجموعة.

وبعد ذلك يستضيف المنتخب الإنجليزي، سلوفاكيا يوم الاثنين، بينما تلعب سلوفينيا بملعبها ضد ليتوانيا.

المجموعة السابعة:



(إسبانيا 16، إيطاليا 16، ألبانيا 9، اسرائيل 9، مقدونيا 3، ليختنشتاين 0)



اقتصرت المنافسة على قمة هذه المجموعة على إسبانيا وإيطاليا، وستُحسم صدارة الترتيب عندما يلتقي الفريقان في مدريد يوم السبت.وتدافع إيطاليا عن مسيرة مثيرة للإعجاب تخلو من الهزائم في 56 مباراة بتصفيات كأس العالم، وبطولة أوروبا بدأت منذ 2006 بينما لم تخسر إسبانيا على مدار 14 مباراة منذ 2014.ولم تخسر إسبانيا أيضا في عشر مباريات منذ تولي المدرب يولن لوبتيجي المسؤولية بعد بطولة أوروبا 2016.

المجموعة الثامنة:



(بلجيكا 16، اليونان 12، البوسنة 11، قبرص 7، إستونيا 4، جبل طارق 0)



من المفترض أن تقترب بلجيكا، التي يخلو سجلها من الهزائم، بشكل أكبر من التأهل التلقائي اليوم الخميس عندما تستضيف منتخب جبل طارق الذي استقبل 24 هدفا في خسارته لمبارياته الست.واستبعد روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا راديا ناينجولان لاعب وسط روما من تشكيلة المباراة لكن اللاعب نفى اعتزل اللعب الدولي ردا على ذلك.ويبدو السباق على المركز الثاني بين اليونان والبوسنة، ومن المتوقع أن ينتصر الفريقان عندما يستضيف المنتخب اليوناني إستونيا ويحل المنتخب البوسني ضيفا على قبرص.