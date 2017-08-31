مجلس جلجولية يحذر المعارف من اعلان الاضراب الشامل مع افتتاح العام الجديد

جاء في البيان:

لقدر حذر رئيس المجلس فائق عودة بأن عدم اجراء عملية نقل المدير ستؤدي الى اعلان الاضراب بتأييد من المجلس وقسم المعارف وحشد كبير من اهالي جلجولية

عمم مجلس جلجولية بيانًا حذر فيه وزارة المعارف من امكانية اعلان الاضراب الشامل أو الاضراب الجزئي في المدرسة الاعدادية مع افتتاح السنة الدراسية الجديدة وذلك "على ضوء الخلاف ما بين المجلس المحلي ومدير مدرسة الرازي الاعدادية حيث يطالب المجلس بنقل المدير الى مدرسة أخرى"، كما جاء في البيان.



فائق عودة

وتابع البيان: "لقدر حذر رئيس المجلس فائق عودة بأن عدم اجراء عملية نقل المدير ستؤدي الى اعلان الاضراب بتأييد من المجلس وقسم المعارف وحشد كبير من اهالي جلجولية وذلك تماشيًا مع مطالب المجلس المحلي المتكررة في هذا الشأن منذ عامي 2014- 2015" الى هنا نص البيان.