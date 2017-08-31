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أخبار محليات الناصرة: مشاركة الآلاف في مسيرة عيد الضحى المبارك بأجواء مميزة ورائعة

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الناصرة والقضاء الناصرة: مشاركة الآلاف في مسيرة عيد الضحى
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الناصرة: مشاركة الآلاف في مسيرة عيد الضحى المبارك بأجواء مميزة ورائعة

صلاة العيد ستكون عند الساعة السادسة وأربعين دقيقة من صبيحة يوم الجمعة

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من: حجاج رحّال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-08-31 21:12:38 A A

بتنظيم من جمعية الشباب المسلم وجمعية اعملوا ، في الناصرة، جرت مساء الخميس ، مسيرة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، شارك فيها آلاف المحتفلين، ومن بينهم علي سلام، رئيس بلدية الناصرة وشخصيات اجتماعية ورجال دين واعضاء البلدية .

 


وانطلقت المسيرة من مسجد السلام حتى دوار شهاب الدين، حيث ألقى علي سلام كلمة هنأ فيها المشاركين والمحتفلين بعيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يكون عيدا مباركا لجميع المحتفلين، على أن يعود بأحسن حال على الأمة العربية والاسلامية. كما ألقى ضياء أبو أحمد، امام مسجد السلام، كلمة تمنى فيها عيدا سعيدا للجميع، آملا أن يعم السلام الشامل في المنطقة. ودعا الجميع الى الاحتفال بالعيد ونبذ العنف وأن تسود المحبة والطمأنينة بين الجميع.

وقال علي سلام إن الأوضاع المالية الصعبة تعيق الكثير من الناس الاحتفال بالعيد، لكنه عبر جمعية القلب الواحد عمل على مساعدة جميع العائلات الفقيرة والمحتاجة.وأضاف علي سلام إنه يحث رجال الأعمال على مواصلة التبرع بهدف رسم الابتسامة على وجوه الجميع. وتابع أن الجمعية تنشط في جميع الأعياد لدى الطائفتين الإسلامية والمسيحية، بالإضافة إلى توزيع الكتب واللوازم المدرسية بمناسبة افتتاح السنة الدراسية المقبلة، عدا عن المنح التدريسية للمعاهد العليا. وتم توزيع الشوكولاطة والحلوى على المشاركين.وعلمنا من ضياء أبو أحمد أن صلاة العيد ستكون عند الساعة السادسة وأربعين دقيقة من صبيحة يوم الجمعة. 

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