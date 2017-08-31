مازن عثامنة يودّع هـ.كفر كنا منضما الى هـ.صندلة وسعيد طه يطالب بتحريره

المهاجم سعيد طه طلب من رئيس الادارة الكناوية يوسف طه تحريره من الفريق



ودّع متوسط الميدان مازن عثامنة، ابن الرينة، صفوف فريق هبوعيل كفر كنا، المتنافس في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية، لينضم الى صفوف فريق هبوعيل صندلة، المتباري في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب". وتم التوقيع معه بحضور وكيل أعماله أورن دانييل ومدرب صندلة أدهم زعبي ورئيس الادارة عماد عمري والاداري الفعال بهاء عمري.

وقال مازن عثامنة بعد الاتفاق معه:"الحمد لله أننا أنجزنا التعاقد خلال وقت قصير، وكلي أمل أن أكون عنصرا فعالا في انجاح مسيرة الفريق". وفي سياق متصل، فقد علمنا أن المهاجم سعيد طه طلب من رئيس الادارة الكناوية يوسف طه تحريره من الفريق، وعلمنا أن عدة فرق تفاوضه منها النادي الرياضي كفر كنا.