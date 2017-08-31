اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة محلية مازن عثامنة يودّع هـ.كفر كنا منضما الى هـ.صندلة وسعيد طه يطالب بتحريره

رياضة وشباب

الناصرة والقضاء مازن عثامنة يودّع هـ.كفر كنا منضما الى هـ.صندلة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

مازن عثامنة يودّع هـ.كفر كنا منضما الى هـ.صندلة وسعيد طه يطالب بتحريره

 

المهاجم سعيد طه طلب من رئيس الادارة الكناوية يوسف طه تحريره من الفريق

مع‭ ‬مشاريع‭ ‬السكن‭ ‬بيتك جاهز مجهّز.. لتفاصيل أوفى اضغطوا هنا!!‭ ‬ بيت‭ ‬جاهز‭ ‬مجهّز‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬السعر‭ ‬للساكن‭ ‬يشمل‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‬بيت‭ ‬بمساحة‭ ‬120‭ ‬متر‭ ‬مربع ‬شرفة‭ ‬بمساحة‭
من: حجاج رحال – موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-08-31 09:57:47 A A

ودّع متوسط الميدان مازن عثامنة، ابن الرينة، صفوف فريق هبوعيل كفر كنا، المتنافس في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية، لينضم الى صفوف فريق هبوعيل صندلة، المتباري في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب".  وتم التوقيع معه بحضور وكيل أعماله أورن دانييل ومدرب صندلة أدهم زعبي ورئيس الادارة عماد عمري والاداري الفعال بهاء عمري.
وقال مازن عثامنة بعد الاتفاق معه:"الحمد لله أننا أنجزنا التعاقد خلال وقت قصير، وكلي أمل أن أكون عنصرا فعالا في انجاح مسيرة الفريق". وفي سياق متصل، فقد علمنا أن المهاجم سعيد طه طلب من رئيس الادارة الكناوية يوسف طه تحريره من الفريق، وعلمنا أن عدة فرق تفاوضه منها النادي الرياضي كفر كنا.

 

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 ما هي شروط عمان لعودة البعثة الإسرائيلية؟ | [2 قراءة]
2 لبيد يهاجم نتنياهو: أصبحنا دولة فاسدة | [2 قراءة]
3 حادث طرق في كريات شمونة | [2 قراءة]
4 كفركنا: المحكمة شطبت طلب ايقاف بناء مركز الشرطة | [2 قراءة]
5 لجنة الحج والعمرة: لأول مرة نضم سيدة مع البعثة | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كريات أونو: إصابة مسن جراء سقوطه عن درج | [0 مشاركة]
2 مؤشرات تخبرك بحاجة جسمك للماء | [0 مشاركة]
3 عرابة: اختتام دوري الجلمة الـ15 بتتويج فريق الامل | [0 مشاركة]
4 البهارات وأسرار العلاجات الطبيعية | [0 مشاركة]
5 الحلم الحلقة 6 مترجمة HD اونلاين 2017 | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab