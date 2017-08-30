اغلاق
اغلاق
أخبار محليات مجلس الجديدة المكر يقر ميزانيته في أول جلسة بعد فصل اعضائه وتعيين لجنة معينة

أخبار

كفرياسيف والقضاء مجلس الجديدة المكر يقر ميزانيته في أول جلسة له بلجنة معينة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

مجلس الجديدة المكر يقر ميزانيته في أول جلسة بعد فصل اعضائه وتعيين لجنة معينة

 

مع‭ ‬مشاريع‭ ‬السكن‭ ‬بيتك جاهز مجهّز.. لتفاصيل أوفى اضغطوا هنا!!‭ ‬ بيت‭ ‬جاهز‭ ‬مجهّز‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬السعر‭ ‬للساكن‭ ‬يشمل‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‬بيت‭ ‬بمساحة‭ ‬120‭ ‬متر‭ ‬مربع ‬شرفة‭ ‬بمساحة‭
من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-08-30 23:03:06 A A

عقد المجلس المحلي جديدة المكر جلسته الاولى بعد فصل أعضاء المجلس المنتخبين وتعيين أعضاء مجلس من وزارة الداخلية وعلى رأسهم السيد عفيف عمار وهو نائب حاكم اللواء ، السيد سيمون بن سيمون والسيدة شولاميت يفتح وبحضور القائم مقام السيد صياح حمود.



هذا وأقر المجلس ميزانيه غير عادية بمبالغ تتعدى ١١ مليون شاقل لتنفيذ مشاريع هامة كان على أعضاء المجلس المنتخبين من الجمهور المصادقة عليها منذ أشهر عديدة، هذا وصرح رئيس المجلس محمد شامي :" ان الحبل على الجرار وانه سنحت الفرصة الان أمامه لتقديم الخدمة للمواطنين عامة ولطلاب المدارس خاصة دون اَي عائق". وأكد الرئيس:" ان البلد ستكون ورشه عمل واحدة وان المواطنين سيشهدون نهضة في شتى المجالات وتمنى للجميع عيد اضحى سعيد ومبارك على الجميع".

هذا وتمنى السيد عفيف عمار، نائب حاكم اللواء ان تقوم اللجنة المعينة بمهامها ووعد بان يسعى هو والاعضاء المعينين لخدمه المواطنين اذ ان الميزانيات غير العاديه غنية بشكل كاف لتطوير البلد باحسن حال.

هذا واثنى عمار على اداء المستشار القضائي المحامي حنا بولس وعلى عمل مدير عام المجلس السيد محمد ديب اللذان عملا بشكل دؤوب على المحافظة على ثبات المجلس المحلي في فترته الانتقالية رغم كل الصعاب الناتجة من ادارة السلطة المحلية دون أعضاء مجلس وإيجاد حلول لكل الصعاب.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 حجاج: نتوجه بالدعاء الى الله لوقف العنف | [2 قراءة]
2 حادث طرق في كريات شمونة | [2 قراءة]
3 كفركنا: المحكمة شطبت طلب ايقاف بناء مركز الشرطة | [2 قراءة]
4 لجنة الحج والعمرة: لأول مرة نضم سيدة مع البعثة | [2 قراءة]
5 مجد الكروم: خروج المربية نجية ناصر للتقاعد | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كريات أونو: إصابة مسن جراء سقوطه عن درج | [0 مشاركة]
2 مؤشرات تخبرك بحاجة جسمك للماء | [0 مشاركة]
3 عرابة: اختتام دوري الجلمة الـ15 بتتويج فريق الامل | [0 مشاركة]
4 البهارات وأسرار العلاجات الطبيعية | [0 مشاركة]
5 الحلم الحلقة 6 مترجمة HD اونلاين 2017 | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab