مجلس الجديدة المكر يقر ميزانيته في أول جلسة بعد فصل اعضائه وتعيين لجنة معينة

عقد المجلس المحلي جديدة المكر جلسته الاولى بعد فصل أعضاء المجلس المنتخبين وتعيين أعضاء مجلس من وزارة الداخلية وعلى رأسهم السيد عفيف عمار وهو نائب حاكم اللواء ، السيد سيمون بن سيمون والسيدة شولاميت يفتح وبحضور القائم مقام السيد صياح حمود.





هذا وأقر المجلس ميزانيه غير عادية بمبالغ تتعدى ١١ مليون شاقل لتنفيذ مشاريع هامة كان على أعضاء المجلس المنتخبين من الجمهور المصادقة عليها منذ أشهر عديدة، هذا وصرح رئيس المجلس محمد شامي :" ان الحبل على الجرار وانه سنحت الفرصة الان أمامه لتقديم الخدمة للمواطنين عامة ولطلاب المدارس خاصة دون اَي عائق". وأكد الرئيس:" ان البلد ستكون ورشه عمل واحدة وان المواطنين سيشهدون نهضة في شتى المجالات وتمنى للجميع عيد اضحى سعيد ومبارك على الجميع".



هذا وتمنى السيد عفيف عمار، نائب حاكم اللواء ان تقوم اللجنة المعينة بمهامها ووعد بان يسعى هو والاعضاء المعينين لخدمه المواطنين اذ ان الميزانيات غير العاديه غنية بشكل كاف لتطوير البلد باحسن حال.

هذا واثنى عمار على اداء المستشار القضائي المحامي حنا بولس وعلى عمل مدير عام المجلس السيد محمد ديب اللذان عملا بشكل دؤوب على المحافظة على ثبات المجلس المحلي في فترته الانتقالية رغم كل الصعاب الناتجة من ادارة السلطة المحلية دون أعضاء مجلس وإيجاد حلول لكل الصعاب.