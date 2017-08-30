صور ومشاهد جنونية من حرب البندورة السنوية في اسبانيا

يستعمل خلال المهرجان حوالي 100 طن من البندورة وذلك في قرية بيونول Buñol في مقاطعة فالنسيا في إسبانيا

مجموعة صور مميزة ورائعة يقدّمها لكم موقع العرب.كوم من اسبانيا لتعيشوا أجواء مهرجان التراشق بالبندورة أو "لا توماتينا - La Tomatina". وهو المهرجان السنوي للبندورة، ويقام في الأربعاء الأخير من شهر آب/أغسطس كل عام، حيث يستعمل حوالي 100 طن من البندورة وذلك في قرية بيونول Buñol في مقاطعة فالنسيا في إسبانيا حيث يقوم المحتفلين برشق بعضهم بالطماطم لمدة ساعة.







المهرجان يقام في مدة أسبوع ويضمن الموسيقى، العروض، رقص وألعاب نارية. وفي الليلة التي تسبق المهرجان يتسابق المشاركون في طبخ الباييلا Paella. ومن تقاليد المهرجان ايضًا أن ترتدي النسوة الأبيض وأن لا يرتدي الرجال أي قمصان. بدأ هذا الأحتفال بشكل عفوي عام 1945 ولم يتم الاعتراف به رسميا إلا في عام 1952.