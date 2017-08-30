المشي.. صديق الدماغ وفوائده كثيرة

بحسب مقالة نشرت حول الموضوع عبر موقع جامعة "هارفرد"، فإن المشي يُساعد على تخفيف التوتر والقلق وحلّ مشاكل النوم، ما يحسّن من وظائف الدماغ الإدراكية.

بيّنت دراسات طبية حديثة أنّ للمشي فوائد كثيرة للدماغ. وبحسب دراسة كندية نُشرت مؤخرًا فإنّ المشي، ولو لنصف ساعة في اليوم، يساعد على تفادي الإصابة بالخرف مع التقدّم في العمر، كما يحسّن حالة الأوعية الدمويّة الدقيقة في الدماغ، ما ينشّط وظائفه بشكل عام.



صورة توضيحية



ويشير عدد من المختصّين في علم الأعصاب إلى أنّ أثر الرياضة المستدامة لفترة طويلة من الزمن، لا ينعكس فقط على أداء الدماغ العصبي، بل يجعل بعض المناطق فيه أكثر اتساعاً ونشاطاً، خصوصاً تلك المسؤولة عن التحليل والتفكير.



وأشارت دراسة أمريكية أخرى إلى أنّ ممارسة رياضة الـAerobic بشكل دوري، أو أيّ رياضة تحفّز الجسم على التعرّق بكثافة، تساعد على تكبير حجم المنطقة الدماغية المسؤولة عن الذاكرة والتعلّم.



وبحسب مقالة نشرت حول الموضوع عبر موقع جامعة "هارفرد"، فإن المشي يُساعد على تخفيف التوتر والقلق وحلّ مشاكل النوم، ما يحسّن من وظائف الدماغ الإدراكية.