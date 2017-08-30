اغلاق
اغلاق
صحة اخبار وتقارير المشي.. صديق الدماغ وفوائده كثيرة

صحة

المشي.. صديق الدماغ وفوائده كثيرة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

المشي.. صديق الدماغ وفوائده كثيرة

بحسب مقالة نشرت حول الموضوع عبر موقع جامعة "هارفرد"، فإن المشي يُساعد على تخفيف التوتر والقلق وحلّ مشاكل النوم، ما يحسّن من وظائف الدماغ الإدراكية.

مع‭ ‬مشاريع‭ ‬السكن‭ ‬بيتك جاهز مجهّز.. لتفاصيل أوفى اضغطوا هنا!!‭ ‬ بيت‭ ‬جاهز‭ ‬مجهّز‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬السعر‭ ‬للساكن‭ ‬يشمل‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‬بيت‭ ‬بمساحة‭ ‬120‭ ‬متر‭ ‬مربع ‬شرفة‭ ‬بمساحة‭
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-08-31 07:26:43 A A

بيّنت دراسات طبية حديثة أنّ للمشي فوائد كثيرة للدماغ. وبحسب دراسة كندية نُشرت مؤخرًا فإنّ المشي، ولو لنصف ساعة في اليوم، يساعد على تفادي الإصابة بالخرف مع التقدّم في العمر، كما يحسّن حالة الأوعية الدمويّة الدقيقة في الدماغ، ما ينشّط وظائفه بشكل عام. 


صورة توضيحية

ويشير عدد من المختصّين في علم الأعصاب إلى أنّ أثر الرياضة المستدامة لفترة طويلة من الزمن، لا ينعكس فقط على أداء الدماغ العصبي، بل يجعل بعض المناطق فيه أكثر اتساعاً ونشاطاً، خصوصاً تلك المسؤولة عن التحليل والتفكير.

وأشارت دراسة أمريكية أخرى إلى أنّ ممارسة رياضة الـAerobic بشكل دوري، أو أيّ رياضة تحفّز الجسم على التعرّق بكثافة، تساعد على تكبير حجم المنطقة الدماغية المسؤولة عن الذاكرة والتعلّم.

وبحسب مقالة نشرت حول الموضوع عبر موقع جامعة "هارفرد"، فإن المشي يُساعد على تخفيف التوتر والقلق وحلّ مشاكل النوم، ما يحسّن من وظائف الدماغ الإدراكية.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 ما هي شروط عمان لعودة البعثة الإسرائيلية؟ | [2 قراءة]
2 لبيد يهاجم نتنياهو: أصبحنا دولة فاسدة | [2 قراءة]
3 حادث طرق في كريات شمونة | [2 قراءة]
4 كفركنا: المحكمة شطبت طلب ايقاف بناء مركز الشرطة | [2 قراءة]
5 لجنة الحج والعمرة: لأول مرة نضم سيدة مع البعثة | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كريات أونو: إصابة مسن جراء سقوطه عن درج | [0 مشاركة]
2 مؤشرات تخبرك بحاجة جسمك للماء | [0 مشاركة]
3 عرابة: اختتام دوري الجلمة الـ15 بتتويج فريق الامل | [0 مشاركة]
4 البهارات وأسرار العلاجات الطبيعية | [0 مشاركة]
5 الحلم الحلقة 6 مترجمة HD اونلاين 2017 | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab