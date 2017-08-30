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غنايم: الجبهة لم تصح من الضربة الاخيرة وعلى التجمع ادخال دم وخطاب جديدين ولم أخطئ بقضية الارض

مازن غنايم لتلفزيون العرب:

دخل الى بيتي احد تجار الارض وعرض عليّ رشوة وطردته

سأرشح نفسي للانتخابات المقبلة فلا يعقل أن اترك وأنا في اوج عطائي لبلدي



التنافس بيني وبين الجبهة ليس تنافسا شريفا لأنهم ادخلوا الامور الشخصية والعرض

مازن غنايم الوحيد الذي وضع حدا لتجار الارض ولا يمكن اليوم تبديل ارض بدون موافقة البلدية هناك موظفون كبار في وزارة الاسكان ودائرة اراضي اسرائيل تلقوا الرشوة وساعدوا تجار الاراضي الارض التي خسرتها سخنين كانت في زمن الجبهة وليس في زمني



سخنين خسرت حي ابو غزالة وتل مرسان وتعاني من رفائيل وتارديون بسبب الجبهة لا يوجد سماسرة في سخنين بل تجار ارض وهؤلاء لم يمنحوا الارض ليهود



لا اعترف بما يسمى بالحراك الشبابي في سخنين ومن يملك وثائق تدين مازن ما المشكلة من نشرها?



عندما اتوجه لأي مكتب حكومي وأقول لهم بأننا على تواصل مع عضو من القائمة المشتركة يرفضون التعامل معي



موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-08-30 17:35:10 A نشر: 2017-08-30 17:35:10 A