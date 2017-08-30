فيراري تطلق بورتوفينو بقوة 590 حصان

كشفت فيراري بصورة غير متوقعة عن موديل جديد بديل لكاليفورنيا T وهو موديل بورتوفينو قبل تقديمه بصورة رسمية في معرض فرانكفورت للسيارات. ويحمل هذا الموديل محرك مألوف سعة 3.9 لتر V8 بشاحنين توربينيين بقوة 590 حصان وبما يسمح للسيارة بالتسارع حتى 100 كمساعة في 3.5 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 320 كمساعة.



وقالت فيراري أن المحرك V8 يأتي بمكابس جديدة ومداخل هواء مطورة مع تعديل في نظام العادم ليوفر استجابة أفضل في الخانق وهذا ما سيجعل محرك بورتوفينو أقوى من كاليفورنيا T وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود. ومن التغييرات الميكانيكية الاضافية في السيارة اضافة الجيل الثالث من النظام التفاضلي الالكتروني الخلفي مع توجيه كهربائي ونظام امتصاص صدمات خاص مطور وأكثر كفاءة.

كما تعتمد السيارة علي شاسيه من الألومنيوم وتصميم السيارة يأتي مستعار أو بوحي موديل 812 Superfast و GTC4Lusso ويركز علي الواجهة الأمامية الاكثر شراسة كما ستأتي بسقف صلب قابل للطي مثل كاليفورنيا T ، بينما في المقصورة فستأتي بنفس عجلة قيادة 812 Superfast وGTC4Lusso مع نظام ترفيهي خاص بالموديل الأخير.