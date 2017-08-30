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مطبخ سلطات في هذا العيد ستتمتعون بوجبة احتفالية بشكل خاص من وصفات مطبخ تنوﭬـا

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وجبة احتفالية بشكل خاص من وصفات مطبخ تنوﭬا
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في هذا العيد ستتمتعون بوجبة احتفالية بشكل خاص من وصفات مطبخ تنوﭬـا

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-08-30 10:34:47 A A

في عيد الأضحى القريب سيكون باستطاعة ضيوفكم الاستمتاع بوجبة احتفالية وغنية بمساعدة الوصفات الناجحة والمضمونة من موقع مطبخ تنوﭬـا.
لقد حضّروا ومن أجلكم في مطبخ تنوﭬـا أفكار لوجبات ملائمة للرحلات، سلطات يمكن تقديمها إلى جانب وجبة اللحوم التقليدية وحتى الكعك الذي يمكن تحضيره مسبقًا لتأخذوه معكم.



لمزيد من الوصفات التي ستزيد من روعة وجبة العيد أدخلوا إلى موقع مطبخ تنوﭬـا:
http://matbach-tnuva.co.il/ كل عام وأنتم بخير!
وراء كل وصفة عظيمة – مطبخ تنوﭬـا

سلطة القرع الاخضر والبرتقالي

مكوّنات:
• 1/2 فص ثوم مهروس
• 1 ملعقة كبيرة عسل
• 1/4 ملعقة صغيرة شطة
• ملح
• 2 حفنة رشاد
• 2 حفنة اورغولا
• 1/2 كاس اوراق زعتر
• 1/2 كاس اوراق نعنع
• 1 كاس مكعبات قرع
• 80 غم قرع
• 40 غم جبنة برميزان من تنوڤا
• الصوص
• 2 ملاعق كبيرة عصير ليمون
• 1 ملعقة كبيرة خل تفاح
• 1/4 كاس زيت زيتون
• 1/2 ملعقة كبيرة بيرغ

طريقة التحضير:
 لتحضير الصوص:
• نخلط جميع المواد مع بعض بواسطة السيلك ونتركه جانبا.

لتحضير القرع:
• نخلط مكعبات القرع وزيت الزيتون والملح والفلفل، نضعهم في المقلاة ونتركهم حتى يصبحوا رخوات.
• بواسطة مقشرة نقشر القرع لشرحات رفيعة وايضا نبرش الجبنة.
• نخلط الاعشاب ونسكب عليه الصوص وعليها نضع مكعبات القرع وبرش القرع وبرش الجبنة.

سلطة التين والروكفور والاعشاب العطرية
مكوّنات:
• 6 حبات تين ناضجة مقسمة الى ارباع
• 1 علبة بيبي الاعشاب مغسولة وجافة
• 1 جبنة الجليل روكفور من تنوڤا مبروشة او مفتتة
• 1 ضمة نعنع
• 1 ضمة حبق
• الصوص
• 1/2 ملعقة صغيرة خردل ديجون
• 2 ملاعق صغيرة عسل او سيلان
• 1/2 عصير ليمونة
• 2 ملاعق كبيرة زيت زيتون
• ملح وفلفل اسود خشن

طريقة التحضير:
• في مرطبان نضع الخردل والسيلان وعصير الليمون والزيت والملح والفلفل ونغطي المرطبان باحكام، نخضهم جيدا حتى يتجانسوا.
• في صحن التقديم نضع اعشاب البيبي وارباع التين واوراق النعنع والحبق ونسكب عليهم الصوص حتى يتشربه.
• نبرش الجبنة عليها وتقدم.

 

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