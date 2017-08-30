في هذا العيد ستتمتعون بوجبة احتفالية بشكل خاص من وصفات مطبخ تنوﭬـا

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لقد حضّروا ومن أجلكم في مطبخ تنوﭬـا أفكار لوجبات ملائمة للرحلات، سلطات يمكن تقديمها إلى جانب وجبة اللحوم التقليدية وحتى الكعك الذي يمكن تحضيره مسبقًا لتأخذوه معكم.







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وراء كل وصفة عظيمة – مطبخ تنوﭬـا

سلطة القرع الاخضر والبرتقالي

مكوّنات:

• 1/2 فص ثوم مهروس

• 1 ملعقة كبيرة عسل

• 1/4 ملعقة صغيرة شطة

• ملح

• 2 حفنة رشاد

• 2 حفنة اورغولا

• 1/2 كاس اوراق زعتر

• 1/2 كاس اوراق نعنع

• 1 كاس مكعبات قرع

• 80 غم قرع

• 40 غم جبنة برميزان من تنوڤا

• الصوص

• 2 ملاعق كبيرة عصير ليمون

• 1 ملعقة كبيرة خل تفاح

• 1/4 كاس زيت زيتون

• 1/2 ملعقة كبيرة بيرغ

طريقة التحضير:

لتحضير الصوص:

• نخلط جميع المواد مع بعض بواسطة السيلك ونتركه جانبا.

لتحضير القرع:

• نخلط مكعبات القرع وزيت الزيتون والملح والفلفل، نضعهم في المقلاة ونتركهم حتى يصبحوا رخوات.

• بواسطة مقشرة نقشر القرع لشرحات رفيعة وايضا نبرش الجبنة.

• نخلط الاعشاب ونسكب عليه الصوص وعليها نضع مكعبات القرع وبرش القرع وبرش الجبنة.

سلطة التين والروكفور والاعشاب العطرية

مكوّنات:

• 6 حبات تين ناضجة مقسمة الى ارباع

• 1 علبة بيبي الاعشاب مغسولة وجافة

• 1 جبنة الجليل روكفور من تنوڤا مبروشة او مفتتة

• 1 ضمة نعنع

• 1 ضمة حبق

• الصوص

• 1/2 ملعقة صغيرة خردل ديجون

• 2 ملاعق صغيرة عسل او سيلان

• 1/2 عصير ليمونة

• 2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

• ملح وفلفل اسود خشن

طريقة التحضير:

• في مرطبان نضع الخردل والسيلان وعصير الليمون والزيت والملح والفلفل ونغطي المرطبان باحكام، نخضهم جيدا حتى يتجانسوا.

• في صحن التقديم نضع اعشاب البيبي وارباع التين واوراق النعنع والحبق ونسكب عليهم الصوص حتى يتشربه.

• نبرش الجبنة عليها وتقدم.