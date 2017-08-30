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أخبار محليات انطلاق حافلات حجاج البلاد الى مِنى لبدء مناسك الحج ومناشدة بالتحلي بالصبر

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انطلاق حافلات حجاج البلاد الى مِنى
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انطلاق حافلات حجاج البلاد الى مِنى لبدء مناسك الحج ومناشدة بالتحلي بالصبر

الحاج مصطفى عازم:

اليوم سيصل الى مِنى عدد كبير من الحجاج، وهناك سيكون اكتظاظًا، لذلك يتوجب على الحجاج الصبر، كما أن اداريي الحافلات سيقومون بمتابعة الامور عن كثب

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من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-08-30 10:13:06 A A

انطلقت صباح اليوم عدد من حافلات الحجاج الى مِنى لمباشرة اداء مناسك الحج، ومن المفروض أن تتم عملية نقل الحجاج حتى ساعة متأخرة من الليل.
هذا وقد اعرب الحجاج عن فرحتهم الكبيرة، وجميعهم اكدوا على ضرورة التحلي بالصبر بسبب الأزمة هناك.


حجاج البلاد

من جهة اخرى فقد ذكر مدير جمعية الحج والعمرة لشؤون 48 الحاج مصطفى عازم في حديث مع مراسلتنا: "اليوم سيصل الى مِنى عدد كبير من الحجاج، وهناك سيكون اكتظاظًا، لذلك يتوجب على الحجاج الصبر، كما أن اداريي الحافلات سيقومون بمتابعة الامور عن كثب، آملين من الله أن يقوم كل حاج بفريضة الحج على أحسن وجه، ونتمنى حجا مبرورا وسعيا مشكورا للجميع".

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