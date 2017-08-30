رجل الدلو: لا يُعطي ثقته للمرأة بشكل سريع ودائم الشك حتى يثبت العكس
لا تنصدمي من ردة فعله العنيفة اتجاهك، ولا تستبعدي الفراق والجفا من قبله
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الرجل الدلو لا يحب أن يشعر بالضعف وأنّه غير قادر على الإنجاز وعلى حواء أن تراعي هذا الجانب من حياته وتبقى على تواصل معه بشكل لائق وإرشاده للصواب وأخذ القرارات، وذلك لأنّه يتعرّض لحالة من العصبية والتوتر تجعله رجل غير قادر على إعطاء القرار الصحيح في الوقت المناسب، وعيلك عزيزتي أن تتحمّلي الكثير حتى تجني ثمار الحب، فهو رجل لا يُعطي ثقته للمرأة بشكل سريع ودائم الشك حتى يثبت العكس، ويعتبر الصدق هو أهم الشروط الواجب توفّرها في المرأة لتكون مصدراً للراحة والأمن والثقة، وعند انعدام هذه الصفة أوعند التعرّض لموقف تبين له أنّك كنت غير صادقة، فلا تنصدمي من ردة فعله العنيفة اتجاهك، ولا تستبعدي الفراق والجفا من قبله.
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