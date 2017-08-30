المدرب بلال قادرية يصارع الوقت لضم لاعبين الى مكابي شفاعمرو

أوضح بلال قادرية أنه يعمل على مدار الساعة لضم لاعبين جدد وأكفاء للفريق خلال وقت قصير

اتفقت ادارة فريق مكابي شفاعمرو مع المدرب المحلي بلال قادرية، ضمن استعداداته لخوض غمار مباريات الموسم الكروي المقبل في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ". ويأتي ذلك بعد وضوح الأمور المالية بعض الشيء لديه، والتي أعاقت الاستعداد مبكّرا للدوري كسائر الفرق الأخرى، اذ بدأ التدريبات بصورة متأخرة.



بلال قادرية

وقد تم ضم المهاجم حسين بشناق ويوسف قرطام وحارس المرمى مصطفى نداف وساهر يوسفين وهيثم سعدي، وتجرى مفاوضات متقدمة مع المدافع الأيمن صالح حسن، حيث ارتقى هو وبشناق مع هبوعيل شفاعمرو الى الدرجة الأولى. وأوضح بلال قادرية أنه يعمل على مدار الساعة لضم لاعبين جدد وأكفاء للفريق خلال وقت قصير، معترفا أن السوق لا يعج باللاعبين، بل يجد ايجاد لاعبين جيدين خلال فترة زمنية محدودة.