الناصرة: القلب الواحد توزع 2 طن لحوم على العائلات المحتاجة بمناسبة عيد الأضحى

علي سلام:

الأوضاع المالية الصعبة لدى الكثير من الناس أمر مؤسف جدا، وتمنع منهم الاحتفال بالأعياد كما يجب، في الوقت الذي تسعى فيه الجمعية التي يرأسها الى المساهمة في مساعدتهم قدر الإمكان

بادرت جمعية مدينة القلب الواحد في الناصرة برئاسة علي سلام، رئيس بلدية الناصرة، الى توزيع ٢ طن من اللحوم على العائلات المحتاجة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأشرف علي سلام شخصيا على الأمر للسنة الثالثة والعشرين على التوالي، حيث يبادر إلى مساعدة العائلات الفقيرة المحتاجة في جميع الأعياد.

وقال علي سلام أن الأوضاع المالية الصعبة لدى الكثير من الناس أمر مؤسف جدا، وتمنع منهم الاحتفال بالأعياد كما يجب، في الوقت الذي تسعى فيه الجمعية التي يرأسها الى المساهمة في مساعدتهم قدر الإمكان.

وأضاف علي سلام أنه يحث رجال الأعمال على مواصلة التبرع بهدف رسم الابتسامة على وجوه الجميع. وتابع أن جمعية تنشط في جميع الأعياد لدى الطائفتين الإسلامية والمسيحية، بالإضافة إلى توزيع الكتب واللوازم المدرسية بمناسبة افتتاح السنة الدراسية المقبلة، عدا عن المنح التدريسية للمعاهد العليا. وتمنى علي سلام عيدا مباركا لجميع المحتفلين، على أن يعود بأحسن حال على الجميع.