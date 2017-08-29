لجنة أولياء الأمور في مدرسة عمال الناصرة : قرار البلدية باغلاق المدرسة مستهجن وغير قانوني

ن لجنة أولياء الأمور في مدرسة القفزة التكنولوجية (عمال) - الناصرة :



نعتز بالتطوّر الذي شهدته المدرسة في السنوات الأخيرة، ونرى انعكاسه على ابنائنا



قرار إغلاق المدرسة من قبل إدارة البلدية هو زج لأبنائنا كرهينة للضغط على الشبكة التي تدير المدرسة منذ العام 1976، وإن قرار رئيس البلدية المفاجئ عشية افتتاح العام الدراسي غريبٌ ومستهجن وهو غير مدروس وغير قانوني

جاء في بيان صادر عن لجنة أولياء الأمور في مدرسة القفزة التكنولوجية (عمال) - الناصرة:" نحنُ لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة القفزة المهنية التكنولوجية عمال، ننظر بقلق بالغ، وينتابنا شعور بالخوف على مستقبل ابنائنا، اثر خلاف ناشب بين إدارة بلدية الناصرة وشبكة "عمال".

واضاف البيان :" نحنُ نعتز بالمدرسة وادارتها وطاقمها، وتميزها في المواضيع الصناعية التي تفتح آفاقاً لأبنائنا، وتضمن لهم تعليمًا مفيدًا وتفتح أبوابًا تربوية وعلمية حيوية تضمن لهم العيش الكريم. كما أننا نعتز بالتطوّر الذي شهدته المدرسة في السنوات الأخيرة، ونرى انعكاسه على ابنائنا.إن قرار إغلاق المدرسة من قبل إدارة البلدية هو زج لأبنائنا كرهينة للضغط على الشبكة التي تدير المدرسة منذ العام 1976، وإن قرار رئيس البلدية المفاجئ عشية افتتاح العام الدراسي غريبٌ ومستهجن وهو غير مدروس وغير قانوني".

وتابع البيان :" إنّنا ندعو إدارة البلدية ورئيسها السيد علي سلام إلى حل الإشكال بينهُ وبين إدارة شبكة "عمّال"، بعيدًا عن المٰس بمستقبل ابنائنا، وإلى التعامل مع الواقع بعقلانيّة اكبر، خصوصًا أن العام الدراسي سيفتح أبوابه خلال اقل من اسبوع.لا للمخاطرة بمستقبل ابنائنا من أجل مناكفات إدارية يجب أن نُبقي ابنائنا بعيدين عنها، من أجل مستقبل مستنير للناصرة والبلدات المحيطة كافة والأجيال الصاعدة.كما نتمنى لطلابنا ودارة المدرسة ومدارس الناصرة كافة، وإدارة البلدية ورئيسها علي سلام، عيد أضحى سعيد، وسنة دراسية موفقة، تتحقق فيها الانجازات لنرتقي بشعبنا ونعلو ".

هذا وحاولنا الحصول على تعقيب من بلدية الناصرة وحتى الان لم ننجح بذلك .