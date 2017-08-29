افكار صحيّة خلال عيد الاضحى المبارك/ الاخصائية رنين أسعد

رنين أسعد مدربة صحة:

من المهم شرب كوب ماء كبير قبل بدء وجبة العيد وذلك لتخفيف الشعور بالجوع

استغلوا ايام العيد لمزاولة النشاطات البدنية غير الاعتيادية كالنزهات وغيرها في احضان الطبيعة

في حال ذهبتم لاجراء جولة معايدات عند الاخوات والاقارب انتبهوا لكمية الحلويات والتضييفات التي تستجيبون لها من المهم عدم الشعور بالخجل من الاعتذار عن تناول كمية تفوق مخططاتكم

يحل علينا عيد الاضحى المبارك بعد ايام حيث يكثر فيه استهلاك اللحوم بشكل خاص وحلويات العيد تمثل جزءا من طقوس العيد التي يصعب الاستغناء عنها، إلا انه بالإمكان استبدالها بتضييفات صحية أكثر.

الكعك بالتمر والمعمول من حلويات العيد الغنية بالدهون والسكريات وتختلف كمية السعرات الحرارية باختلاف كمية السمنة او المارجرين او الزيت التي تحتويه كل قطعة، وكذلك حجمها. فقطعة واحدة من الكعك بالعجوة (50غم) تحتوي على حوالي 200 سعرة حرارية. كما يحتوي المعمول بالجوز (50غم) على حوالي 250 سعرة حرارية.



رنين أسعد



بدائل صحية لتضييفات العيد:



* الفواكه المجففة:

كالتمر والمشمش والقطين والاناناس والخوخ المجفف كونها تحتوي على نسبة عالية من الالياف الغذائية، الفيتامينات والمعادن.

* السحلب او المهلبية او الارز بالحليب:

تحتوي هذه الاطباق من الحلوى على كمية عالية من البروتين والكالسيوم. ينصح باستخدام الحليب القليل الدسم والاستغناء عن السكر او اضافة كمية قليلة من السكر.

* سلطة الفواكه:

بديل صحي لحلويات العيد، كونها تحتوي على الفيتامينات، المعادن والالياف الغذائية التي لا تتواجد بحلويات العيد، فكاس من سلطة الفاكهة يساوي بقيمته، حبة واحدة من الفاكهة.





10 نصائح وافكار لتجاوز فترة العيد بخير وسلام:



1. من المهم شرب كوب ماء كبير قبل بدء وجبة العيد وذلك لتخفيف الشعور بالجوع.

2. اذا كنتم من عشاق تعبئة الطبق، فعبؤوه بالسلطات والخضار وابقوا اماكن اقل بالطبق للحوم والبطاطا.

3. لا تكثروا من الملح في طعامكم، لان الاملاح تمتص السوائل وتؤدي للشعور بالضيق.

4. تاكدوا من خلو وجبة اللحوم من الدهون (بالنظر حسب اللون. الأبيض دهن)، ركزوا على الشرائح الحمراء النظيفة.

5. قللوا قدر الامكان من النشويات (الارز، البطاطا والمعكرونة) واستعيضوا عنها مثلا بالسلطات على انواعها.

6. ارفضوا تناول الحلويات التقليدية الدسمة بعد الطعام مباشرة واستبدلوها بسلطة فاكهة مثلا بعد نصف ساعة على الأقل.

7. استغلوا ايام العيد لمزاولة النشاطات البدنية غير الاعتيادية كالنزهات وغيرها في احضان الطبيعة.

8. في حال بقاؤكم بالبيت امتنعوا عن الانقضاض على المسليات على انواعها والشوكلاطة ولا تفرشوا امامكم مائدة مليئة بالطيبات ايضا في حال عدم وجود ضيوف لديكم للمعايدة.

9. في حال ذهبتم لاجراء جولة معايدات عند الاخوات والاقارب انتبهوا لكمية الحلويات والتضييفات التي تستجيبون لها من المهم عدم الشعور بالخجل من الاعتذار عن تناول كمية تفوق مخططاتكم.

10. من المهم بعد انقضاء العيد العودة فورا للنشاط الجسدي السابق والمواظبة على الرياضة والتي تشمل – الركض، السير، السباحة، الايروبيك وغرفة اللياقة.



بقلم: رنين أسعد، مدربة صحة وموجهة مجموعات في مشروع "نحمي"