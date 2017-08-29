إيقاف المهاجم مهران لالا لسنتين عن الملاعب بتهمة استخدام مواد محظورة

يبدو أنه من الصعب على مهران لالا مواصلة مشواره حتى بعد انتهاء فترة إيقافه، لتقدمه نسبيا في السن، علما أنه ينوي الاستئناف على القرار

تلقى المهاجم مهران لالا، ابن عسفيا صدمة شديدة وضربة مؤلمة، وذلك بعد قرار المحكمة بإيقاف نشاطه لمدة سنتين لاتهامه باستخدام مواد منشطة محظورة. وكان مهران لالا قائدا لخط هجوم فريق الدرجة العليا هبوعيل حيفا، حيث خضع لفحص روتيني بعد إحدى مباريات فريقه قبل نهاية مباريات الموسم الكروي الماضي، "وتبين من خلالها أنه استخدم منشطات غير مسموح فيها حسب قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم- الفيفا"، كما ادعى الاتحاد الاسرائيلي لكرة القدم.



اللاعب مهران لالا



ويبدو أنه من الصعب على مهران لالا مواصلة مشواره حتى بعد انتهاء فترة إيقافه، لتقدمه نسبيا في السن، علما أنه ينوي الاستئناف على القرار.

هذا ونفى المهاجم مهران لالا أنّه قد استعمل منشطات أو مواد محظورة خلال مباراة فريق هبوعيل حيفا أمام فريق هبوعيل كفار سابا، ضمن مباريات الموسم الكروي الماضي في دوري الدرجة العليا.

وقال مهران لالا أنّه: "قدم بنفسه المواد التي استعملها الى المحكمة، ليؤكد على أنها غير محظورة". وتابع أنه: "سيستأنف على القرار المجحف بحقه، ويرفض إنهاء مسيرته الرياضية بهذا الشكل"، علما أنه كان ينوي اعتزال اللعب مع ختام مباريات الموسم الجديد.