5 عناصر رائعة لتحسين العلاقة بين الشريكين.. تعرفي عليها معنا

القريدس غني باليود، الضروري للغدّة الدرقية التي تعمل على تنظيم الطاقة الجنسية لدى الفرد

نوعية الطعام والحياة اليومية، قد تؤثر على جودة العلاقة الحميمة بين الزوجين. إذا كنتِ تشعرين بتراجع معين في هذه العلاقة، كل ما عليكِ فعله، هو إدراج بعض الصنوف الغذائية ضمن لائحة طعامكِ وطعام شريكك الأسبوعية، وستلاحظين الفارق.

1- القرفة

جربي رشّها على دقيق الشوفان، أو على فنجان القهوة الإسبرسو، كوسيلة رائعة لاستهلاكها.

القرفة استُخدمت للمساعدة في علاج العجز الجنسي، وثبت أنها تقوم بتحفيز الرغبة الجنسية لدى الرجال.

2- القريدس

هذا النوع من ثمار البحر غني باليود، الضروري للغدّة الدرقية التي تعمل على تنظيم الطاقة الجنسية لدى الفرد.

3- المحار

اعتُبر المحار طويلًا من العناصر الغذائية الأكثر شيوعًا من بين المنشطات. يحتوي على الزنك، الذي يلعب دورًا رئيسيًّا في انتاج الهرمونات وتحفيز الاستجابة. كما أنَّ الطريقة الحسية التي يمكنكِ تناوله بها مع زوجك أيضًا، تُعتبر منشّطًا للرغبة الجنسية.

4- الفراولة

للفراولة فوائد كبيرة للنساء اللواتي يسعين لحدوث الحمل. كما أنّ هذه الثمار الحمراء اللذيذة، غنية بفيتامين "سي"C، الأمر الذي يعزز عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال، وهي مفيدة للإحساس لدى كلا الجنسين. اغمسي الفراولة في الشوكولاتة الداكنة، مع رشّها بسكر جوز الهند لزيادة الرغبة الجنسية.

5- البطيخ

الليكوبين، والسيترولين، والبيتا كاروتين، توجد جميعها في البطيخ، وتساعد على استرخاء الأوعية الدموية، وهو ما يلزم لوصول الإحساس الكامل.