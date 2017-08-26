هل تعرفون مدينة لا روشيل الفرنسية.. إليكم التفاصيل

تتميز المدينة بميناء بمناظر جميلة وخلابة، وقاعة المدينة المبنية في القرن السادس عشر الميلادي

في زيارة المدن الفرنسية متعة خاصة، إذ لها رونقها وجوها الخاص الرومانسي في أغلبه، لا روشيل هي وجهتنا اليوم، لا روشيل هي مدينة فرنسية معروفة بأهميتها التاريخية، تقع على الساحل الغربي الفرنسي على المحيط الأطلسي. هي مركز إقليم شارنت ماريتيم والمدينة الكبرى فيه وثاني أكبر مدينة في منطقة بواتو شارنت. عدد سكانها 74.123 نسمة. وتتميز المدينة بميناء بمناظر جميلة وخلابة، وقاعة المدينة المبنية في القرن السادس عشر الميلادي.



لا روشيل

تقع لا روشيل في وسط الساحل الفرنسي للمحيط الأطلسي مقابل جزيرة ري وجزيرة أوليرون اللتان تحميان مينائها من الأمواج الصاخبة الغربية القوية. وهي مركز إقليم شارنت ماريتيم وتقع في شمال غربه وهي أكبر مدينة فيه وثاني أكبر مدينة في منطقة بواتو شارنت بعد عاصمتها بواتييه. تقع على بعد 125 كم جنوب غرب تلك المدينة و147 كم جنوب نانت و187 كم شمال بوردو و472 كم جنوب غرب باريس.