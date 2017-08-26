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شباب وصبايا جمالك سيدتي حواء.. اعتني بأظافرك بعد إزالة المناكير الجل

شباب وصبايا

اعتني بأظافرك بعد إزالة المناكير الجل
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حواء.. اعتني بأظافرك بعد إزالة المناكير الجل

موقع العرب.كوم يقدّم لك اليوم 3 هلطات طبيعية للعناية بأظافرك بعد استخدام طلاء أظافر جل.. تابعي معنا!

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-08-27 07:28:05 A A

طلاء الأظافر الجل هو الخيار المفضل لدى الكثير من الصبايا والسيدات في السنوات الأخيرة لأنّه يدوم لوقت أطول. لكن هذا النوع من طلاء الأظافر يحتم عليك تطبيق عناية خاصة لأظافرك بعد إزالته. موقع العرب.كوم يقدّم لك اليوم 3 خلطات طبيعية للعناية بأظافرك بعد استخدام طلاء أظافر جل.. تابعي معنا!


صورة توضيحية

- زيت الزيتون
قومي بتدفئة قليل من زيت الزيتون واضيفي إليه قطرتين من عصير الليمون وضعيها على أظافرك. ارتدي قفازات واتركيه طوال الليل للحصول على أفضل النتائج ومن ثم قومي بغسل يديك.

- خلطة ملح البحر والليمون
اذيبي معلقتين صغيرتين من ملح البحر في ماء دافئ، واضيفي إليه ملعقة صغيرة من عصير الليمون، وقلبي الخليط جيدا ثم اغمري أناملك فيه لمدة 20 دقيقة. اغسلي يديك بعد ذلك.

- قناع الجيلاتين
إذا كانت أظافرك متضررة للغاية ننصحك باستخدام الجيلاتين السائل. اضيفي نصف ملعقة صغيرة جيلاتين إلى وعاء به ماء ساخن واتركيه حتى يذوب تماما. عندما تصبح درجة حرارة الماء مناسبة لك، ضعي أصابعك بها لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليها بالماء. 

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