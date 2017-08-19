معلومات جغرافية للأولاد الشطّار

- القطب الجنوبي هي آخر قارة تم اكتشافها.

- الفراتان هما دجلة والفُرات، وهما موجودان في تركيا والعراق وسوريا.

- نهر النيل أطول نهر في العالم مسجل في سجلات الأمم المتحدة ، طوله 6670كم.

- الفاتيكان أصغر دولة في العالم من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحتها 0.44كم.

- الأمازون أعرض نهر في العالم، حيث يبلغ طوله 6.437كم وعرضه من 2.5كم الى 10كم.



صورة توضيحية