اغلاق
اغلاق
اولاد معلومات عامة معلومات جغرافية للأولاد الشطّار

اولاد

معلومات جغرافية للأولاد الشطّار
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

معلومات جغرافية للأولاد الشطّار

مع‭ ‬مشاريع‭ ‬السكن‭ ‬بيتك جاهز مجهّز.. لتفاصيل أوفى اضغطوا هنا!!‭ ‬ بيت‭ ‬جاهز‭ ‬مجهّز‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬السعر‭ ‬للساكن‭ ‬يشمل‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‬بيت‭ ‬بمساحة‭ ‬120‭ ‬متر‭ ‬مربع ‬شرفة‭ ‬بمساحة‭
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-08-27 07:29:32 A A

- القطب الجنوبي هي آخر قارة تم اكتشافها.

- الفراتان هما دجلة والفُرات، وهما موجودان في تركيا والعراق وسوريا.

- نهر النيل أطول نهر في العالم مسجل في سجلات الأمم المتحدة ، طوله 6670كم.

- الفاتيكان أصغر دولة في العالم من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحتها 0.44كم.

- الأمازون أعرض نهر في العالم، حيث يبلغ طوله 6.437كم وعرضه من 2.5كم الى 10كم.


صورة توضيحية

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 تأجيل مباريات مسابقة كأس الدولة الى مواعيد مختلفة | [2 قراءة]
2 الحلقة السابعه من مسلسل للعشق جنون مدبلجة | [2 قراءة]
3 طرعان: وفاة الشاب بشار نصار متأثرا بجراحه | [2 قراءة]
4 القدس: اعتقال مشتبه وزوجته بالتآمر مع آخرين | [2 قراءة]
5 نتائج مباريات الاثنين ضمن الأسبوع الثاني في الدرجتين | [1 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كريات أونو: إصابة مسن جراء سقوطه عن درج | [0 مشاركة]
2 مؤشرات تخبرك بحاجة جسمك للماء | [0 مشاركة]
3 عرابة: اختتام دوري الجلمة الـ15 بتتويج فريق الامل | [0 مشاركة]
4 البهارات وأسرار العلاجات الطبيعية | [0 مشاركة]
5 الحلم الحلقة 6 مترجمة HD اونلاين 2017 | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab