اغلاق
اغلاق
أخبار محليات الناصرة: تظاهرة رفع شعارات تضامنًا مع الاسرى المضربين عن الطعام

أخبار

الناصرة والقضاء الناصرة: تظاهرة رفع شعارات تضامنا مع الاسرى المضربين
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الناصرة: تظاهرة رفع شعارات تضامنًا مع الاسرى المضربين عن الطعام

المشاركون : هذه وقفة تضامنية مع الحركة الاسيرة واضراب الأسرى ونحن نعرف أن نضال الأسرى هو جزء من نضال شعبنا ولأننا نحتاج هذا النفس 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-05-01 18:45:08 A A

 تظاهر، مساء الاثنين، العشرات من اهالي الناصرة والمنطقة، عند دوار البيج في المدينة رافعين شعارات تطالب بنصرة الأسرى في معركة الامعاء الخاوية - معركة الحرية والكرامة، حيث أعلن قرابة الـ1500 أسير الاضراب عن الطعام في معركة أطلق عليها اسم معركة الكرامة بقيادة الأسير مروان البرغوثي منذ 15 يوما من اجل الحصول على حقوقهم الانسانية داخل السجون.


خلال الوقفة في الناصرة

هذا، وقد أكد المشاركون أنّ "هذه وقفة تضامنية مع الحركة الاسيرة واضراب الأسرى ونحن نعرف أن نضال الأسرى هو جزء من نضال شعبنا ولأننا نحتاج هذا النفس"، كما قالوا. 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 العشق المر الحلقة 26 مدبلجة 2017 | [544 قراءة]
2 سجينة الماضي الحلقة 140 مدبلجة HD اونلاين | [300 قراءة]
3 الحلقة السادسة من مسلسل فضيلة وبناتها | [227 قراءة]
4 الرئيس الامريكي ترامب يكرر رغبته بالتخلص من التهديد | [167 قراءة]
5 لوبان تكثف الهجمات على ماكرون قبل اسبوع من موعد | [161 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 مصادر طبيّة: إصابة شاب بعيارات نارية في بئر السبع | [0 مشاركة]
2 هرتسليا: إصابة طفل بعد سقوطه عن دراجته | [0 مشاركة]
3 الحلقة الحادية عشرة من مسلسل يونس ايمره مترجمة | [0 مشاركة]
4 الجنوب: لائحة اتهام ضد مشتبه تزعم اكبر عصابة سرقة | [0 مشاركة]
5 مجلس كفرقرع: تعبيد شارع الظهرة | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب