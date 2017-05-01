الناصرة: تظاهرة رفع شعارات تضامنًا مع الاسرى المضربين عن الطعام

المشاركون : هذه وقفة تضامنية مع الحركة الاسيرة واضراب الأسرى ونحن نعرف أن نضال الأسرى هو جزء من نضال شعبنا ولأننا نحتاج هذا النفس

تظاهر، مساء الاثنين، العشرات من اهالي الناصرة والمنطقة، عند دوار البيج في المدينة رافعين شعارات تطالب بنصرة الأسرى في معركة الامعاء الخاوية - معركة الحرية والكرامة، حيث أعلن قرابة الـ1500 أسير الاضراب عن الطعام في معركة أطلق عليها اسم معركة الكرامة بقيادة الأسير مروان البرغوثي منذ 15 يوما من اجل الحصول على حقوقهم الانسانية داخل السجون.



خلال الوقفة في الناصرة

هذا، وقد أكد المشاركون أنّ "هذه وقفة تضامنية مع الحركة الاسيرة واضراب الأسرى ونحن نعرف أن نضال الأسرى هو جزء من نضال شعبنا ولأننا نحتاج هذا النفس"، كما قالوا.