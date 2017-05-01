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رياضة وشباب

إنريكي على رأس القائمة المرشحة لقيادة سان جيرمان
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إنريكي على رأس القائمة المرشحة لقيادة باريس سان جيرمان

أعلن إنريكي رحيل عن البارسا، عقب نهاية تعاقده مع الفريق الكتالوني، بنهاية الموسم الجاري، إلا أنه لم يحدد عقب نهاية الموسم حتى الآن.

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-05-01 21:20:05 A A

يرغب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في التعاقد مع لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، لقيادة الفريق، خلال المرحلة المقبلة.


لويس إنريكي

هذا، وتضع إدارة سان جيرمان، إنريكي على رأس القائمة المرشحة لقيادة فريق، عاصمة الضوء، حال رحيل أوناي إيمري، عن فريق حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، وفقًا لما ورد عن صحيفة "ليكيب" الفرنسية.
وأعلن إنريكي، رحيل عن البارسا، عقب نهاية تعاقده مع الفريق الكتالوني، بنهاية الموسم الجاري، إلا أنه لم يحدد عقب نهاية الموسم حتى الآن.

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