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رياضة وشباب رياضة عالمية صحف اسبانية: برشلونة يقطع شوطًا متقدمًا لتجديد عقد ميسي لخمس سنوات قادمة

رياضة وشباب

صحف: برشلونة قطع شوطًا متقدمًا بشأن عقد ميسي
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صحف اسبانية: برشلونة يقطع شوطًا متقدمًا لتجديد عقد ميسي لخمس سنوات قادمة

يمثل عقد ميسي عقبة كبيرة أمام إدارة برشلونة يحاول إنجازها بنجاح قبل أن يبدأ التفكير في كيفية التغلب على الارتفاع الكبير في بند الرواتب داخل الميزانية السنوية للنادي

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-05-01 18:45:08 A A

يبدو أنّ نادي برشلونة قطع شوطًا متقدمًا فيما يتعلق بتفاصيل تجديد عقد نجمه ليونيل ميسي، حيث أشارت تقارير صحفية اسبانية إلى أنّه "تمّ الاتفاق على مع والد ميسي الذي يمثل نجله أمام الإدارة من خلال التوصل إلى صيغة توافقية بشأن الكثير من بنود التعاقد".


ليونيل ميسي

وبحسب الصحف الاسبانية فإنّ الإعلان عن التعاقد سيتم قبل انتهاء الموسم الحالي، وهو لمدة خمس سنوات مقبلة في الوقت الذي يقدم فيه ليونيل ميسي مستوى مميزا في الفترة الأخيرة وكانت آخر المباريات التي تألق فيها أمام ريال مدريد في الكلاسيكو لاسيما أن عقده سينتهي في يونيو 2018.

 يذكر أنّ عقد ميسي يمثل عقبة كبيرة أمام إدارة برشلونة يحاول إنجازها بنجاح قبل أن يبدأ التفكير في كيفية التغلب على الارتفاع الكبير في بند الرواتب داخل الميزانية السنوية للنادي.

ويحاول النادي الكتالاني البحث عن عناصر جديدة لتدعيم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية لاسيما في الدفاع ووسط الملعب في ظل تقدم أندرياس إنييستا في السن وعدم ظهور الكثير من الاسماء بشكل مميز كما كان متوقعا مثل أندري غوميز وأردا توران ولكن الاولوية الحالية هي تجديد عقد ميسي وبعده سيجري التفكير في الصفقات الجديدة.

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