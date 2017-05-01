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رياضة وشباب كرة مضرب الإسباني نادال يحصد لقب بطولة برشلونة المفتوحة للتنس

رياضة وشباب

نادال يحصد لقب بطولة برشلونة المفتوحة للتنس
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الإسباني نادال يحصد لقب بطولة برشلونة المفتوحة للتنس

تفوّق المصنف الخامس عالميا على ثيم بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-4 و6-1 بعد 90 دقيقة من اللعب

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-05-01 16:55:30 A A

حصد النجم الإسباني رافائيل نادال لقب بطولة برشلونة المفتوحة للتنس بالتخصص على حساب النمساوي دومينيك ثيم، بمجموعتين متتاليتين بالمباراة النهائية على الأراضي الكتالونية. حيث تفوّق المصنف الخامس عالميا على ثيم بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-4 و6-1 بعد 90 دقيقة من اللعب، وسط تميّز كبير من قبل الامبراطور الرائع للتنس العالمي خلال المباراة النهائية والبطولة بشكل عام.


رافائيل نادال يحتفل بلقب بطولة برشلونة المفتوحة للتنس 

هذا، وحصد رافا لكثير من الأرقام القياسية الرائعة بعد تحقيقه لقب برشلونة المفتوحة عام 2017. حيث حقق هذا الموسم بعد بطولة مونت كارلو لتنس الماسترز التي حصدها مؤخرا في موناكو وذلك من أصل سبع بطولات ( بريسبان ، أستراليا المفتوحة ،أكابولكو المكسيكية ، إنديان ويلز للماسترز ،ميامي للماسترز ، مونت كارلو للماسترز ) ،وهذا هو لقبه العاشر في برشلونة ليعزز رقمه القياسي المميز في البطولة الكتالونية علما بأن 7 مرات منهما دون خسارة أي مجموعة أخرهم نسخة هذا العام ،وهذه المرة الثانية التي يكسب فيها لقب بطولة عشر مرات.


رافا خلال المباراة


دومينيك ثيم

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