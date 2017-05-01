غرائب فيسبوك: اتاحة تحويل صفحة المتوفى إلى صفحة لتأيبنه

الموقع الشهير أتاح تحويل صفحة الفقيد إلى صفحة خاصة لتأيبنه، حيث يتحول حسابه إلى "حساب للذكرى"، تجتمع فيه عائلته وأصدقاؤه لتبادل الذكريات حول الشخص المتوفى

غرائب مواقع التواصل الاجتماعي لا تنتهي، بل ونتفاجأ في كل مرة بصرعة جديدة وعجيبة، واليوم بعد أن كثرت أسئلة مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول مصير حسابهم بعد موتهم، هل سيبقى مفتوحا؟ ومن سيتحكم فيه؟ ومن سيديره؟ فإنّ الموقع الشهير أتاح تحويل صفحة الفقيد إلى صفحة خاصة لتأيبنه، حيث يتحول حسابه إلى "حساب للذكرى"، تجتمع فيه عائلته وأصدقاؤه لتبادل الذكريات حول الشخص المتوفى.



صورة توضيحية



وأوضحت إدارة فيسبوك أنّ تطبيق هذا الخيار مرهون بشرط واحد، حيث يجب على الشخص "قبل أن يفارق الحياة" أن يعين شخصا آخر ليدير حسابه بعد الموت من خلال الخيار التالي:

Settings>General Account Settings>Your Legacy Contact

وفيه يضيف الشخص أحدا من الموجودين في قائمة أصدقائه لإداره حسابه بعد أن يموت. ويظهر بجانب اسم المستخدم عبارة "تذكار"، التي تخبر زوار الحساب بأن الشخص المذكور توفي وأن الحساب هو للذكرى فقط.

وقال فيسبوك "لا أحد يمكنه التواصل مع حساب الذكرى.. كل المنشورات المنشورة فيه تظهر لأصدقائه فقط وليس لعموم. ويمكن لصاحب الحساب تعيين صديق ما أو فرد من عائلته للتحكم في حسابه بعد وفاته.. سيصبح قادرا على تعديل صورته الشخصية وقراءة الرسائل وحذف أصدقاء، تعديل أو حذف منشورات. كما يمكن للشخص الذي يرث الحساب اختيار خاصية "حذف الحساب نهائيا من فيسبوك بعد الوفاة"، من خلال خيار الوارث الذي يمكن الوصول إليه كالتالي:

Settings>Security>Legacy Contact>Request account deletion