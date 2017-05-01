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أخبار عربية وعالمية حماس: اسرائيل ستدفع ثمن تشجيعها للرئيس عباس على خنق غزة

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حماس: اسرائيل ستدفع ثمن تشجيعها للرئيس عباس
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حماس: اسرائيل ستدفع ثمن تشجيعها للرئيس عباس على خنق غزة

أبو زهري:

حماس في جعبتها الكثير لقلب الطاولة على رؤوس الجميع

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-05-01 15:25:19 A A

قامت حركة حماس بتوجيه تحذير لاسرائيل بأنها ستدفعها الثمن لأنها تشجع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في اتخاذ قرارات ضد قطاع غزة. وقال الناطق بلسان حماس سامي أبو زهري إن: "اسرائيل ستدفع ثمن تشجيعها لعباس على خنق غزة". وأضاف أبو زهري في تغريدة عبر تويتر: "على الاحتلال أن يعيد تقييم حساباته قبل فوات الأوان".


خلال مظاهرة في غزة تطالب برحيل عباس

وأضاف أبو زهري: "حماس في جعبتها الكثير لقلب الطاولة على رؤوس الجميع".

وجدير بالذكر أن حماس قد حذرت في السباق اسرائيل من الموافقة على طلب السلطة الفلسطينية بوقف دفع فاتورة كهرباء قطاع غزة. وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم: "قرار السلطة سيؤدي للانفجار في وجه كل من يشارك بالحصار المفروض على القطاع".

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