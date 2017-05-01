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الناصرة والقضاء الرازي الشاملة اكسال تنظم معرض الأبحاث العلمية
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الرازي الشاملة اكسال تنظم معرض الأبحاث العلمية والروبوتيكا

قام الطلاب منذ بداية السنة الدراسية بتعلّم مراحل البحث العلمي واهميته وقاموا بأنفسهم بتنفيذ مراحل البحث بحذافيرها وبعد الحصول على النتائج والاستنتاجات

عرض الطلاب المشاركون ملخصات ابحاثهم في معرض اقيم في ساحة المدرسة

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-05-01 14:25:54 A A

عمّمت مدرسة الرازي الشاملة في اكسال بيانًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وجاء فيه:"نظّمت ادارة مدرسة الرازي الشاملة في اكسال معرضًا للابحاث العلمية والروبوتيكا، التي قام بانجازها طلاب الصفوف السابعة حتى التاسعة في المدرسة، حيث قام الطلاب خلال السنة ببحث مواضيع علمية متنوعة في الكيمياء والبيولوجيا والفيزياء".


خلال المعرض العلمي في المدرسة
وزاد البيان:"هذا وقد قام الطلاب منذ بداية السنة الدراسية بتعلّم مراحل البحث العلمي واهميته وقاموا بأنفسهم بتنفيذ مراحل البحث بحذافيرها وبعد الحصول على النتائج والاستنتاجات. وقد عرض الطلاب المشاركون ملخصات ابحاثهم في معرض أقيم في ساحة المدرسة وقد قام باقي طلاب المدرسة بالتجول في المعرض وتلقوا الشرح من اصحاب الابحاث العلمية التي كانت في هذا العام متنوعة وشيقة ومليئة بالمواد العلمية المختلفة، كما تمّ عرض المجسمات المختلفه التي ابتكرها الطلاب خلال دورة الروبوتيكا التي اقيمت بالمدرسة".

وأضاف البيان:"رافق الطلاب طيلة السنه في الابحاث العلميه مركزة موضوع العلوم والتكنولوجيا في المدرسة المربية سهى بصول التي قالت بان الابحاث العلميه هذا العام كانت زاخرة بالمعلومات القيمه اكتسب خلالها الطلاب مهارات عديده قي البحث العلمي والتي تكسبهم الخبرة وتمنحهم المعلومات اللازمة لهم بموضوع اعداد ابحاث علميه في المرحلة الثانوية وخاصة بان مجالات البحث العلمي اجبارية في التخصصات العلمية المختلفة وكلي أمل بأن مثل هذه الدورات العلمية التي نقوم بها ستخرج في المستقبل القريب باحثين على مستوى عال ليشقوا طريقهم من باحثين صغار الى علماء وباحثين عالميين مشهورين.
وفي نهاية المعرض قام مدير المدرسة الاستاذ فهمي دراوشة ومركزة الموضوع المعلمة سهى بصول بمنح الطلاب المشاركين الشهادات التقديرية على العمل الجاد الذي قاموا بها خلال السنة، من اجل الحصول على النتائج الرائعة ومن ثم انجاح هذا المعرض الذي نال اعجاب طلاب ومعلمي المدرسة"، إلى هنا البيان.

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