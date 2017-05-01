مدينة الطيبة تفتخر بأبنائها: 6 قضاة يعملون في محاكم مختلفة في البلاد

اختارت لجنة تعيين القضاة الشرعيين المحامي محمود عازم (كرمية) من مدينة الطيبة يوم الثلاثاء الفائت ليكون قاضيا شرعيا

عينت لجنة التعيين للقضاة في البلاد، يوم 03.12.2015، المحامي علاء عبد الله مصاروة قاضيا لمحكمة الصلح في تل أبيب

تضم مدينة في الطيبة ستة قضاة يعملون في محاكم مختلفة، إثنان منهم شرعيان وهما الشيخ رأفت عويضة ومحمود عازم (كرمية)، بينما القاضي علاء عبد الله مصاروة يعمل قاضيا في محكمة الصلح في مدينة تل أبيب- يافا، والقاضي محمد حاج يحيى يعمل في محكمة الصلح في القدس، والقاضي قيس محمد نجم الدين الناشف، يعمل في محكمة الصلح في تل أبيب، والقاضية هديل ناشف تعمل في محكمة الناصرة.



المحامي محمود عازم

تعيين المحامي محمود عازم قاضيا شرعيا

اختارت لجنة تعيين القضاة الشرعيين المحامي محمود عازم (كرمية) من مدينة الطيبة يوم الثلاثاء الفائت ليكون قاضيا شرعيا. وكانت اللجنة برئاسة وزيرة القضاء اييليت شاكيد قد اجتمعت في البرلمان (الكنيست) واختارت 5 محامين ليصبحوا قضاة شرعيين في المحاكم الاسلامية في البلاد.



المحامي قيس محمد نجم ناشف



تعيين المحامي قيس محمد نجم ناشف قاضيا بدرجة مسجل كبير

لجنة تعيين القضاة برئاسة الوزيرة اييليت شاكيد ورئيسة محكمة العدل العليا مريام نئور، في جلستها التي عقدت بتاريخ 23.2.2016 قامت بتعيين المحامي قيس محمد ناشف من مدينة الطيبة قاضيا بدرجة مسجل كبير (רשם בכיר) في محكمة الصلح في تل أبيب.

ويبلغ قيس الناشف أربعين عاما من العمر، وهو حاصل على اللقب الثاني في دراسة القانون من جامعة تل أبيب سنة 2004، وقد أمضى فترة التمرين بعد إنهائه الدراسة للقب الأول سنة 1999 في محكمة الصلح في פתח תקווה عند القاضي “يشعيهو شنلر” ومن ثم عمل كمحام في مكاتب متخصصة في مجال قضايا الأضرار والتأمين في تل أبيب، ومثل شركات تأمين كبيرة ومؤسسات تجارية وسلطات محلية على مدار خمسة عشر عاما.



الشيخ رأفت عويضة

تعيين 7 قضاة جدد للمحاكم الشرعية من بيهنم إبن الطيبة الامام الشيخ رأفت عويضة

عقدت لجنة تعيين القضاة برئاسة وزيرة القضاء ايليت شاكيد، يوم 11.01.2016، جلسة لاختيار قضاة جدد للمحاكم الشرعية المختلفة، ذلك في مكتب وزارة القضاء، هذا واختارت اللجنة عددا قياسيا، من القضاة للمحاكم الشرعية، إذ أنه هذه المرة الاولى ومنذ عام 2009 ، يتم فيها انتخاب قضاة شرعيين عن طريق هذه اللجنة، وهذه المرة الاولى منذ عام 1994، يتم تكثيف تركيبة القضاة الشرعيين المحليين، بشكل كبير باضافة ثلاثة قضاة جدد (غير ثمانية القضاة الموجودين حاليا). وتم اختيار خمسة، قضاة جدد للمحاكم الشرعية وهم: رأفت عويضة، عصام ابو عال، احمد كيال، مأمون كنعان، عصام عبد الكريم.



المحامي علاء مصاروة

تعيين المحامي علاء مصاروة قاضيا في محكمة الصلح بتل ابيب

وعينت لجنة التعيين للقضاة في البلاد، يوم 03.12.2015، المحامي علاء عبد الله مصاروة قاضيا لمحكمة الصلح في تل أبيب.

ويشار الى أن المحامي علاء مصاروة والذي يبلغ من العمر 40 عاما، درس الحقوق في جامعة تل أبيب وأنهى مشواره الدراسي سنة 1998، وقد تدرب في مؤسسة الدفاع العام. حصل على شهادة المحاماة سنة 1999.