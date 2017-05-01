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رياضة وشباب رياضة عالمية مايكل أوين لا يستبعد انتقال دي خيا إلى برشلونة!

رياضة وشباب

النجم الانجليزي مايكل أوين لا يستبعد انتقال دي خيا
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مايكل أوين لا يستبعد انتقال دي خيا إلى برشلونة!

أوين وضح في تصريح تلفزيوني بأن دي خيا سيعود يوماً ما إلى إسبانيا سواء بقميص ريال مدريد، أو حتى برشلونة الذي لم يحاول التعاقد معه حتى الآن

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة- تصوير: reuters
نشر: 2017-05-01 12:31:01 A A

 صرح مايكل أوين نجم منتخب إنجلترا سابقاً بأن ديفيد دي خيا ربما يفكر في الانتقال إلى برشلونة الإسباني في المواسم المقبلة رغم معرفته برغبة اللاعب في الانتقال إلى ريال مدريد.

 

أوين وضح في تصريح تلفزيوني بأن دي خيا سيعود يوماً ما إلى إسبانيا سواء بقميص ريال مدريد، أو حتى برشلونة الذي لم يحاول التعاقد معه حتى الآن.وقال أوين في تصريح مفاجئ “أعتقد أنه في مرحلة ما من مسيرته الاحترافية سيقوم دي خيا بالعودة إلى إسبانيا لارتداء قميص برشلونة، أو ريال مدريد “.وأضاف “أنظر إلى لويس سواريز، كان يقدم أداءً رائعاً في ليفربول، لكنه قرر الانتقال إلى برشلونة حينما أتوا من أجله”.
يذكر أن دي خيا قريب من الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، كما اتفق مع الريال على الانضمام إلى صفوفه صيف 2015 لكن الصفقة تعطلت في الثواني الأخيرة.

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