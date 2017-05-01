احتراق سيارة على طريق معلوت ترشيحا دون اصابات

كايد ظاهر:

سيتم التحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق

وصل الى موقع العرب بيان من كايد ظاهر المتحدث والمنسق الاعلامي لسلطة الاطفاء والانقاذ للوسط العربي في بيانه اليوم الاثنين أن "حريقًا شبّ في سيارة على طريق معلوت ترشيحا باتجاه الشمال حيث وصلت طواقم اطفاء وانقاذ الى المكان وعملت على اخماد الحريق في حين لم يبلغ عن اصابات، هذا وسيتم التحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق. كما وتشهد المنطقة ازدحامات مرورية"، وفقا للبيان.

صور من المكان- تصوير: رائد عامرئيل