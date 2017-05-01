اغلاق
اغلاق
أخبار محليات احتراق سيارة على طريق معلوت ترشيحا دون اصابات

أخبار

الجليل الاعلى احتراق سيارة على طريق معلوت ترشيحا دون اصابات
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

احتراق سيارة على طريق معلوت ترشيحا دون اصابات

كايد ظاهر:

سيتم التحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق

بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA دوري الأبطال كارديف 2017؟ شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-05-01 11:07:42 A A

وصل الى موقع العرب بيان من كايد ظاهر المتحدث والمنسق الاعلامي لسلطة الاطفاء والانقاذ للوسط العربي في بيانه اليوم الاثنين أن "حريقًا شبّ في سيارة على طريق معلوت ترشيحا باتجاه الشمال حيث وصلت طواقم اطفاء وانقاذ الى المكان وعملت على اخماد الحريق في حين لم يبلغ عن اصابات، هذا وسيتم التحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق. كما وتشهد المنطقة ازدحامات مرورية"، وفقا للبيان.

 صور من المكان- تصوير: رائد عامرئيل

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الحلقة 7 من مسلسل رائحة الإبن مترجمة | [643 قراءة]
2 رمات غان: اعتقال عجوز بشبهة الاعتداء جنسيا على عابرات | [360 قراءة]
3 رئيس بلدية عرابة يقدم شكوى للشرطة بعد تلقيه تهديدات | [337 قراءة]
4 العشق المر الحلقة 26 مدبلجة 2017 | [203 قراءة]
5 وزير الإقتصاد في زيارة خاصة لمدينة باقة الغربية | [193 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 اصابة شابين من طوبا في حادث طرق | [0 مشاركة]
3 انقلاب سيارة وسط حي الهدار والتسبب بأزمة مرورية | [0 مشاركة]
4 الحلقة الحادية والثلاثون من مسلسل في الداخل مترجمة | [0 مشاركة]
5 النقب: إصابة طفلة بحروق جراء إنسكاب مياه مغلية | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب