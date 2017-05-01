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جامعات / مدارس اخبار المدارس مدرسة مشيرفة الإعدادية تنظم يوم الصحة والحذر على الطرق

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وادي عارة مدرسة مشيرفة الإعدادية تنظم يوم الصحة والحذر
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مدرسة مشيرفة الإعدادية تنظم يوم الصحة والحذر على الطرق

تزينت أروقة المدرسة وممراتها بحلة جديدة تحوي الكثير من الإرشادات التي تدعو الى تذويت القوانين المرورية والحث على الحذر على الطرقات

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من: إبراهيم أبو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-05-01 11:07:42 A A

أقامت مدرسة مشيرفة الإعدادية يومًا مميزًا تحت عنوان "الصحة والحذر على الطرق"، حيث تضمنت الكثير من الإرشادات والفعاليات التربوية والترفيهية والتي قام الطلاب والمرشدون بإعدادها بإرشاد من مركزة الحذر المعلمة فاطمة شرقاوي.


خلال اليوم

وقد تزينت أروقة المدرسة وممراتها بحلة جديدة تحوي الكثير من الإرشادات التي تدعو الى تذويت القوانين المرورية والحث على الحذر على الطرقات إضافة إلى إرشادات صحية ومعنوية.
تجند الطاقم المدرسي بأكمله بالوقوف من اجل إنجاح الفعاليات المدرسية.
وشمل هذا اليوم عدة محطات موجهة للطلاب:

· إلقاء قصيدة تحت عنوان "من شان الله العالي انتبهوا على الطريق"

· قوانين السير – من قبل معلم سياقة

· السلامة المرورية والالتزام بالقوانين – شرطة الاحداث

· الإسعافات الأولية – طاقم مخصص للإسعافات

· التغذية السليمة الحوادث البيتية – قسم الصحة

· كيفية التعامل مع مشكلة النظر – معلمة داعمة للنظر

· فعاليات موجهه للحذر وعرض فيلم بطل من ورق – جمعية حواس

· عرض فيلم قصير " الحذر على الطرق" – تمثيل طلاب طبقة السابع في المدرسة من إعداد وإخراج المعلم نوعم راز والمعلمة فاطمة شرقاوي

· عروض، محاضرات والعاب محوسبة من قبل الطلاب حول حزام الأمان، السرعة، ممر المشاة، مقاعد الأطفال وإرشادات المرور.

وقد ااختتم هذا اليوم بعرض لافتة تهدف الى توعية للسياقة مع توزيع ملصقات دعاء السفر للسائقين داخل القرية.
وقد شكر مدير المدرسة الأستاذ أشرف شرقاوي المعلمين والطلاب على حسن التنظيم وجودة الفعاليات وقيمة المعلومات.

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