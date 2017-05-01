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رياضة وشباب رياضة محلية متوسط الميدان قاسم نجار يساهم ببقاء نادي وادي النيص الفلسطيني

رياضة وشباب

نجار يساهم ببقاء نادي وادي النيص الفلسطيني
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متوسط الميدان قاسم نجار يساهم ببقاء نادي وادي النيص الفلسطيني

قاسم نجار:

الحمد لله كان موسما ناجحا مع وادي النيص، وقد ساهم برفع مستواي استعدادا للموسم المقبل

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من: حجاج رحّال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-05-01 12:30:11 A A

أنهى متوسط الميدان اللاعب قاسم نجار، ابن أبو سنان، مشواره مع نادي وادي النيص الفلسطيني، وذلك بعد انتهاء مدة العقد المبرم بين الطرفين، وجاء ذلك بختام مباريات الدرجة العليا بلقاء نادي مركز طولكرم، يوم السبت الماضي.


قاسم نجار 
وكان قاسم نجار قد بدأ الموسم الحالي مع نادي هلال القدس، لكن طلب الادارة بتقليص قيمة عقود جميع اللاعبين قوبل بالرفض منهم، فآثر قاسم نجار الانتقال الى وادي النيص، اذ كان أبرز لاعبيه بدليل تسجيله هدف التعادل الحاسم لفريقه في شباك طولكرم خلال التعادل بهدف لكل منهما.
وقال قاسم نجار: "الحمد لله كان موسما ناجحا مع وادي النيص، وقد ساهم برفع مستواي استعدادا للموسم المقبل".
وأضاف أنه يطمح في الموسم الكروي المقبل للعودة الى الدوري الاسرائيلي، اذ لعب مع فريق الدرجة الممتازة هبوعيل رمات هشارون.

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