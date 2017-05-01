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تربية الأولاد والاهمال/ بقلم:د.صالح نجيدات

د.صالح نجيدات:

الاهمال لا يتوقف فقط على الأضرار الجسدية بل هناك عدة انواع من الاهمال، فمثلا عدم تربية الابناء تربية صالحة هذا اهمال

للأسف هناك اصابات بيتية كثيرة للأطفال العرب بنسبة عالية اذا ما قارناها بالاصابات في المجتمع اليهودي، نتيجة اهمال الاهالي، بالرغم من أن نسبة العرب 20% من سكان الدولة

أتوجه الى الأهل الكرام أن يحافظوا على أولادهم الصغار من كل شر، وأن لا يغفلوا عنهم ولو للحظة واحدة، وأن يتخذوا كل التدابير لمنع حدوث ما لا تحمد عقباه

اليوم: ارتفاع على اسعار البنزين ليصل 6.21 شاقل للتر الواحد أفادت مصادر صحفية اسرائيلية أن سعر لتر البنزين من نوع أوكتان 95 ارتفع الليلة بـ6

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-05-01 08:51:28 A نشر: 2017-05-01 08:51:28 A