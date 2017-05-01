اليوم: ارتفاع على اسعار البنزين ليصل 6.21 شاقل للتر الواحد

السعر ارتفاع بعد أن انخفض الشهر الماضي بـ 14 أغورة للتر حيث بلغ سعر لتر البنزين من نوع "أوكتان 95" 5.96 شاقل في الخدمة الذاتية

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أفادت مصادر صحفية اسرائيلية أن سعر لتر البنزين من نوع أوكتان 95 ارتفع الليلة بـ6 أغوروت أي سيصبح 6.02 شاقل للتر في الخدمة الذاتية. أما سعر اللتر مع الخدمة الكاملة فسيصل الى 6.21 شاقل.



صورة توضيحية

يذكر أن السعر ارتفاع بعد أن انخفض الشهر الماضي بـ 14 أغورة للتر حيث بلغ سعر لتر البنزين من نوع "أوكتان 95" 5.96 شاقل في الخدمة الذاتية.

ويعود سبب اسعار البنزين الباهظة الى أن 67% من قيمة اللتر يتم دفعها للدولة كضريبة.