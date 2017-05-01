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رياضة وشباب رياضة محلية أثير كبها: كان موسما شاقا على م.أم الفحم لكننا أنهيناه مع ابتسامة عريضة

رياضة وشباب

وادي عارة أثير كبها: كان موسما شاقا على م.أم الفحم
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أثير كبها: كان موسما شاقا على م.أم الفحم لكننا أنهيناه مع ابتسامة عريضة

أثير كبها:

كان موسما شاقا في جميع الجوانب، لكننا أنهيناه مع ابتسامة عريضة، ويجب أن يكون ذلك درسا لنا للموسم المقبل

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من: حجاج رحّال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-05-01 08:02:35 A A

تنفس أعضاء فريق مكابي أم الفحم الصعداء بعد ضمان البقاء في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب"، حيث نجح الفحماويون، ورغم مشاكل مالية ومهنية كثيرة، بضمان البقاء حتى دون خوض اختبارات البقاء.


أثير كبها


وينسب مسؤولو الفريق ذلك الى تعاون جميع اللاعبين من أجل المصلحة العامة، وأيضا الى دور المدرب واللاعب محمد كبها في اعادة الثقة الى اللاعبين، كما تألق بعض اللاعبين في الوقت الحاسم ومن أبرزهم اللاعب متعدد الوظائف أثير كبها.
وقال أثير كبها: "كان موسما شاقا في جميع الجوانب، لكننا أنهيناه مع ابتسامة عريضة، ويجب أن يكون ذلك درسا لنا للموسم المقبل".
ويبحث أثير كبها في الموسم الكروي الجديد على اللعب في الدرجة الأولى، على أقل تقدر، حيث تبدي عدة فرق رغبة بضمه بفضل تألقه مع فريقه الفحماوي.

 

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