الخدمات الاجتماعية في واحة الصحراء تستعرض برنامجها لعام 2017

خلال الجلسة التي استمرت قرابة 3 ساعات، استعرض قسم الخدمات الاجتماعية كافة المشاريع القائمة والمشاريع المقرر تنفيذها خلال العام 2017

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من عبد المطلب الاعسم جاء فيه :" بادر قسم الخدمات الاجتماعية يوم الاحد الى عقد جلسة موسعة بمشاركة رئيس المجلس الاقليمي واحة الصحراء في النقب السيد ابراهيم الهواشلة ومدير عام لواء الجنوب في وزارة الرفاه الاجتماعي السيد يسرائيل بوديك ومدير القسم في المجلس الدكتور مجيد العطاونة، وطاقم كبير من المفتشين والموظفين في القسم وادارة اللواء في وزارة الرفاه الاجتماعي، لمناقشة المشاريع والنشاطات التي يعكف عليها قسم الرفاه الاجتماعي لخدمة حوالي 22 الف نسمة في قرى واحة الصحراء: بير هداج، ابو تلول، ابو قرينات وقصر السر بالاضافة الى الخدمات المقدمة لحوالي 30 الف نسمة للسكان القاطنين في ضواحي هذه القرى".





واضاف البيان :" خلال الجلسة التي استمرت قرابة 3 ساعات، استعرض قسم الخدمات الاجتماعية كافة المشاريع القائمة والمشاريع المقرر تنفيذها خلال العام 2017.



رئيس المجلس يؤكد على اهمية بذل الجهود لصالح المواطنين

رئيس المجلس السيد ابراهيم الهواشلة ناشد جميع الموظفين العمل بكل الطاقات الممكنة لتوفير الاطر الفاعلة في قرى واحة الصحراء التي تخدم شرائح السكان المختلفة من حضانات ونوادي شبيبة ومعالجة آفة العنف الى مراكز الشبيبة والجيل الذهبي".كما اكد رئيس المجلس على تذليل كافة العقبات امام تنفيذ المشاريع بالتعاون مع وزارة الرفاه الاجتماعي.



المجتمع البدوي يمر بمرحلة تغيير في نمط الحياة

واضاف رئيس المجلس السيد ابراهيم الهواشلة، انه يجب الاخذ بعين الاعتبار ان المجتمع في النقب يمر بمرحلة تغيير في نمط الحياة من الماضي الى الحاضر واهمية توفير الخدمات المناسبة لهذا الوضع من حيث الخدمات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية في كافة قرى واحة الصحراء في النقب.



مدير اللواء: ترسيخ قيم العمل والعطاء

السيد يسرائيل بوديك، مدير لواء الجنوب في وزارة الرفاه الاجتماعي، اشاد بدور رئيس المجلس، وقال: "نحن نقوم بجهود كبيرة لتقديم الخدمات للسكان وفتح اطر جديدة تخدم فئات سكانية بحاجة لها، بحضور رئيس المجلس اليوم نحن نرى قيادة جديدة تعمل على ترسيخ قيم واخلاق في العمل العام ونحن نبارك على هذا وهذا هو المطلوب".