مدرسة الأفق "د" - كابول تستضيف فعاليات "يوم المبادرات القيمية التربوية 2017"

كان لقاءَ يوم "المبادرات القيمية، التّربوية والتّعليميّة لبرنامج مفتاح القلب " (יריד מפתח הל"ב) بمثابة لقاء اختتامي لفعاليات قامت بها المدارس خلال العام الدراسي في برنامج سفراء مفتاح القلب

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه :" منتجات في القيم، تُدارُ وتَشرئِبُّ لها الأعناق، قدّمتها المدارس الابتدائيّة السّتّ عشرة الّتي توافدت إلى مدرسة الأفق الابتدائيّة "د" – كابول من لواء الشّمال الّتي نظّمت اللّقاء يوم الخميس السّابع والعشرين من نسيان 2017 وذلك بالتّنسيق مع قسم التّعليم الابتدائيّ ووحدة التّربية للحياة في المجتمع وقسم التعليم العربي وبإشراف مرشدة التربية الاجتماعية ومركزة لواء الشّمال في برنامج مفتاح القلب للقيم السيّدة نريمان خليلية".





واضاف البيان :"كان لقاءَ يوم "المبادرات القيمية، التّربوية والتّعليميّة لبرنامج مفتاح القلب " (יריד מפתח הל"ב) بمثابة لقاء اختتامي لفعاليات قامت بها المدارس خلال العام الدراسي في برنامج سفراء مفتاح القلب، فقد أُنجِزَت هذه المنتجات بجهود تجلّت بالمهنيّةِ والهمم القويّةِ، عمادها العمل الجماعي، بمرافقة مركزي التّربية الاجتماعية والمربّين في المدارس وبتوجيه من قسم الإرشاد على التّربية الاجتماعيّة، عرضت كلّ مدرسة منتجها الخاص في قيمة من قيم برنامج مفتاح القلب واشتمل العرض على شرح من جانب التّلاميذ لمجموعات الزائرين تجلّت في شخصياتهم القدرة على عرض مراحل العمل والتخطيط والتنفيذ للفعالية بكل ثقة وثبات".افتتح لقاء يوم المبادرات مدير المدرسة الأستاذ سيف بشكار الّذي رحب بالحضور من المفتشين والمديرين، المركزين والمعلمين والطلاب، وأكد على الدّور المهم للمدرسة في تعزيز القيم التربويّة في نفوس تلاميذها، وأن في تعزيز القيم بلوغ للقمم، كما وتحدث الأستاذ توفيق زعرورة مفتش مدارس كابول الّذي أثنى على دور القيادات المدرسيّة ودور مركزي ومرشدي التّربية الاجتماعية في تعزيز القيم بين التّلاميذ وتذويتها وشكر زعرورة الأستاذ سيف بشكار مدير "الأفق" وطاقم الهيئة التدريسية فيها على استضافتهم وحسن استقبالهم لوفود المدارس الابتدائية ليوم المبادرات القيمية التربوية كما وأشاد بدور مركزة الإرشاد في لواء الشمال السيدة نريمان خليلية على تنظيم وتنفيذ مثل هذه المبادرات التي من شأنها أن تجذر القيم عميقا في نفوس التلاميذ.

وتابع البيان :"أما المدارس المشاركة فكانت تابعة لمرشد التّربية الاجتماعية الأستاذ عماد ياسين وهي: مدرسة النور الابتدائية أ (كابول)، الحديقة (كابول)، ابن سينا (كابول)، الأفق (كابول)، الابتدائية (طمره)، الزهراء (طمره)، الشريف (طمره)، الرازي(طمره)، البيروني (طمره)، النجاح (المكر)، الرازي (المكر) ابن سينا (المكر)، عمر بن الخطاب (المكر)، اعبلين "د"، جبور طوقان (اعبلين) ، البيادر (كفرياسيف)، البستان (كفرياسيف). واختتم مدير مدرسة الأفق اليوم التعليمي بالشّكر والتّقدير لكافة طواقم المدارس المشاركة في يوم المبادرات، وأثنى على دور مركزتي التربية الاجتماعية المعلمة أفكار ريان والمعلمة أحلام ريان وكذلك دور المربين وأعضاء الهيئة التدريسية والعاملين فيها، في إنجاح هذا اليوم التربوي الرائع والمميز".