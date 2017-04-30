الناعورة: حكروش وفلاح يجتمعان مع مدير مدرسة الاخوّة الشاملة

وصل بيان صحفي صادر عن لوبا السمري اناطقة بلسان الشرطة، جاء فيه: "في بلدة الناعورة في الشمال، إجتمع اللواء جمال حكروش مدير هيئة تنمية الخدمات الشرطية للوسط العربي وبرفقته اللفتنانت كولونيل لطفي فلاح القائم بأعمال قائد مركز شرطة العفولة مع السيد عبد ابو احمد مدير مدرسة الاخوة الشاملة اورط جلبواع الناعورة ونائبه، مستعرضين الحضور طموحات الوسط العربي وهمومة التي ما زالت تقض مضاجع عموم افراده جنبا الى مشاريع الهيئة الانية والمستقبلية ورؤياها الواضحة والدقيقة الهادفه في الاخير الى رفع مستوى الحياة المعيشية الكريمة ومستوى الطمأنينة والاستقرار والصفو والسلامة الخاصة والعامة وسط كافة بلداتنا العربية ومجتمعنا ودفع مصالحة وجميع افراده قدما وعلى حد سواء وحتى التوصل، جميع الاطراف المعنية، معا في تكاثف اذرع وثيق وفي خطوات صلبة ثابثة متماسكة الى المستقبل المنشود".



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