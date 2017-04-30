مجد الكروم: هل سيتم المصادقة على بناء 500 وحدة سكن ومساحة خضراء في حي ذيل لمسيل!

رئيس المجلس المحلي سليم صليبي طالب بمنع كل محاولة لمصادرة الاراضي الا بمعادلة الارض مقابل الارض والمسكن مما إضطرت وزارة الاسكان الى تمويل التخطيط الذي يتعدى 3 مليون شيكل

تمّ اليوم الاحد عقد الجلسة التمهيديّة الاولى لتخطيط الحي الجنوبي في قرية مجد الكروم ومن المقرر أن يتضمن 500 وحدة سكنية بالاضافة الى مبانٍ عامة ومساحات خضراء على مساحة اكثر من 200 دونم.



صور خلال الجولة



هذا، وقد إشترك في اللقاء طاقم التخطيط الموسّع والذي تقف في رأسه مهندسة المدن عنات بيك وكذلك مندوبون من وزارة الإسكان، مندوبة طاقم التخطيط الخريطة الهيكلية من مكتب ليبرمان للهندسة وتخطيط المدن بالاضافة الى رئيس المجلس، قسم الهندسة، نائب رئيس المجلس نبيل مناع، عضو المجلس مرشد كنعان، مندوب عن اللجنة الشعبية السيد محمد صغير (ابو الصغير) وغيرهم.



هذا، وقد افتتح اللقاء رئيس المجلس موضحًا أهمية التخطيط في هذه المنطقة خاصة مع التهديدات التي يمر بها الوسط العربي في أعقاب قانون كيمنتس، بعد ذلك قامت مهندسة المجلس المحلي أريج سرحان بطرح معلومات تخطيطية مهنية أساسية عن القرية بشكل عام والمنطقة الجنوبية بشكل خاص وما تتضمنه من مميزات وعقبات تخطيطية. بعد ذلك طرحت رئيسة طاقم التخطيط عنات بيك المعلومات الاولى التي جمعتها عن المشروع لتختتم الجلسة بجولة في المنطقة من اجل التعرف عليها عن قرب. ومن الجدير ذكره أن مجد الكروم والتي تتوسع منطقة نفوذها على ما يقارب ال 9300 دونمًا تعاني من أزمه خانقة خاصة وان شارع 85 يقسّم منطقة النفوذ الى قسمين، بحيث أن ما يقارب نصف منطقة النفوذ يقع جنوب شارع 85، في حين أن إمكانيات التطور في المنطقة الشمالية من شارع 85 قد إستنفذت مع بداية التخطيط في منطقة الزيتون الغربي.



بداية التخطيط في الحي الجنوبي هي بارقة أمل وفتح باب جديد من اجل التوسع جنوبا لما فيه مصلحة مجد الكروم. ومن الجدير ذكره أن حي ذيل لمسيل والحي الجنوبي من مجد الكروم هو خارج حدود الخريطة الهيكلية للقرية، وكذلك خارج حدود الخارطة التوجيهية لها، مما يؤكد أن بداية التخطيط في الحي ليس مفهوم ضمناً، وإنما جاء إستجابة للضغوطات التي قام بها رئيس المجلس المحلي سليم صليبي بعد أن كانت محاولة لإيداع خريطة شاعر هار كرمي على حساب اراضي مجد الكروم حيث طالب بمنع كل محاولة لمصادرة الاراضي الا بمعادلة الارض مقابل الارض والمسكن مما إضطرت وزارة الاسكان الى تمويل التخطيط الذي يتعدى 3 مليون شيكل من اجل الإسراع في العمل والتخطيط.