رمات غان: اعتقال عجوز بشبهة الاعتداء جنسيا على عابرات طريق

من المقرر التقدم لاحقا بطلب تمديد فترة اعتقال المشتبه حتى الانتهاء من كافة الاجراءات القضائية ضده جنبا للتقدم بلائحة الاتهام شديدة اللهجة

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري :" مع وشك انتهاء الشرطة من تحقيقاتها في ملف اعتقال مشتبه عجوز تجاوز من العمر نحو (75 عاما) من سكان رمات غان بالاعتداء جنسيا على سيدات عابرات في شوارع رمات غان ، اخرها اعتداء سجل قبل ايام معدودة مفاجئا سيدة عابرة مقتربا منها ملاطفا متحسسا صدرها لدهشتها وهاربا مع هرع الشرطة التي استلمت اخطار السيدة الى المكان متوصله لاعتقال العجوز في الجوار وتحويله للتحقيقات الجارية التي ربط خلالها نفسة بعدة حالات اخرى مشابهه مشينة نفذها بحق سيدات وشابات وفتيات عابرات هناك . من المقرر التقدم لاحقا بطلب تمديد فترة اعتقال المشتبه حتى الانتهاء من كافة الاجراءات القضائية ضده جنبا للتقدم بلائحة الاتهام شديدة اللهجة ".